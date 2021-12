North American Maiden Winners Dec. 5

Cross Traffic–Orchid Lane by Giant’s Causeway; RED ROAD, c, 2, GP, Msw, 12-5, a1mT, 1:35 2/5. B-Yvette Wira & Richard Wira (KY.). $25,000 ’20 KEESEP; $15,000 2021 OBSSUM.

Curlin to Mischief–Paris Design by Beau Genius; AFFECTIONTO AUTISM, g, 2, GG, Mcl 25000, 12-5, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Woodbridge Farm (CA.).

Dialed In–Ballado’s Thunder (G3P$285,667), by Saint Ballado; DUDE PERFECTA, g, 2, RP, Msw, 12-4, 6f, 1:13 2/5. B-Doug Branham, Felicia Branham & Pippa’s Hurricane (KY.). $11,000 ’20 KEESEP; $32,000 2021 TEXAPR. *1/2 to Backsideofthemoon(G3P$801,016).

Ghostzapper–Conga Bella ($457,032), by Congaree; SPETTRO, g, 2, AQU, Msw, 12-5, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Off The Hook LLC, Gumpster Stable &Ghostzapper Syndicate (NY.). $60,000 ’20 FTKOCT; $120,000 2021 FTFGUL.

Grazen–Sudden Sunday by Bertrando; ROSE DAWSON, f, 2, LRC, Msw, 12-5, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Nick Alexander (CA.).

Khozan–Battling Brook by Broken Vow; WARRIOR’S BATTLE, f, 2, OP, Mcl 40000, 12-5, 6f, 1:11 2/5. B-Al Shaqab Racing (FL.). $50,000 ’19 KEENOV. *1/2 to Warrior’s Charge(MG3$1,045,690).

Kitten’s Joy–Singwiththebirds by Elusive Quality; SISTER NELL, f, 2, GP, Msw, 12-5, a1mT, 1:36 . B-JSM Equine, LLC. (KY.).

Klimt–Cosmic Emergency by Any Given Saturday; COSMIC TRAIN, g, 2, FG, Msw, 12-5, 1m, 1:41 . B-Coteau Grove Farms, LLC (LA.). $55,000 ’20 KEESEP.

Malibu Moon–Peggy Ring by Ghostzapper; MALIBU GHOST, g, 2, GG, Mcl 8000, 12-5, 5f, :58 3/5. B-Milfer Farm Inc. (KY.). $150,000 ’19 FTKNOV; $125,000 ’20 FTYRLS; $15,000 2021 FTCJUN. *1/2 to Cosmic Burst(G3$553,773).

Munnings–Cerce Cay by Hard Spun; DASH ATTACK, c, 2, OP, Msw, 12-5, 1m, 1:38 1/5. B-Catalyst Stable & Magdalena Racing (KY.).

Neolithic–Coco’s Legacy by Mass Media; POIEMA, f, 2, GP, Msw, 12-5, 6f, 1:11 4/5. B-Cheryl Janine McGuire & James Patrick McGuire (FL.). $9,000 ’20 OBSOCT; $14,000 2021 OBSSUM.

Noble Bird–May River by Gulch; SUN VIKING, c, 2, GP, Mcl 25000, 12-5, a1m 70y, 1:42 . B-Janet Erwin (FL.). $19,000 ’20 OBSOCT.

Noble Mission (GB)–Bayou Breeze by A.P. Indy; MISSION BELLE, f, 2, FG, Mcl 30000, 12-5, a1 1/16mT, 1:48 4/5. B-Sather Family LLC (KY.). *1/2 to Rebranded(MSW$351,207).

Old Forester–Niigon’s Princess ($263,516), by Niigon; FORESTERS PRINCESS, f, 2, WO, Moc 25000, 12-5, 1 1/16m, 1:47 4/5. B-Ellie-Boje Farm (ON.).

Point of Entry–Remember Then by Pulpit; HATARI, f, 2, TP, Mcl 30000, 12-5, 1m, 1:39 . B-George Strawbridge Jr. (KY.).

Practical Joke–Singing Doe by Running Stag; AGILITY, c, 2, AQU, Msw, 12-5, 6 1/2f, 1:20 . B-Hidden Lake Farm LLC, 3C Thoroughbreds,West Point Thoroughreds, et al (NY.). $160,000 ’19 FTNOCT. *1/2 to Pain and Misery(MG3P$554,256).

Skipshot–Stupefaction by Elusive Quality; ABITIBI, f, 2, WO, Msw, 12-5, 6f, 1:11 2/5. B-Olympia Star (KY.). $1,200 ’20 KEEJAN.

Street Boss–Abastada by Smarty Jones; PEACEFUL STREET, c, 2, OP, Mcl 30000, 12-5, 6f, 1:11 . B-Aaron Sones (KY.). $37,000 ’20 KEESEP.

Street Sense–War Tigress by War Chant; ALASDAIR, c, 2, TP, Msw, 12-4, 1m, 1:37 4/5. B-Waymore LLC (KY.). $70,000 ’20 KEESEP. *1/2 to War Heroine(G2).

Texas Ryano–Cynical by Wild Gold; SURELY SPECTACULAR, f, 2, LRC, Mcl 30000, 12-5, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Melissa Ford (CA.).

Tourist–Beeway by Champali; JOURNEYIST, f, 2, HAW, Msw, 12-5, 6f, 1:12 2/5. B-S. D. Brilie LP (IL.).

Tourist–Aberforth by One Way Love; ETHNIC SOUL, g, 2, WO, Moc 25000, 12-5, 7f, 1:25 2/5. B-William B Thompson Jr. (ON.). C$2,000 ’20 ONTSEP.

Uncle Vinny–Ultra Empire by Empire Maker; HANNITA’S EMPIRE, f, 2, GP, Mcl 12500, 12-5, 6f, 1:11 3/5. B-Carlos D. Ruiz & Lilliam Ruiz (FL.).

War Front–Wine Princess (G2$461,561), by Ghostzapper; SMOKIN’ T, c, 2, AQU, Msw, 12-5, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-DATTT Farm, LLC (KY.).

American Pharoah–Adorable by Smart Strike; KULTHUM, f, 3, TP, Mcl 30000, 12-5, 1m, 1:37 3/5. B-Adrian Regan, Pat Costello &American Equistock (KY.). $90,000 ’19 FTKOCT.

Commissioner–Lindz Winz (SW$351,670), by Vronsky; SUZIE QZZ BROTHER, g, 3, LRC, Msw, 12-5, 5 1/2f, 1:03 2/5. B-Mark Cohen (CA.).

Declaration of War–Sparkling Diamond by Finest Hour; WORLD WAR, f, 3, FG, Msw, 12-5, a1mT, 1:41 3/5. B-World War IV Racing (LA.). *1/2 to Diamond Cutter(MSW$354,905).

Dialed In–Classic Vision by Munnings; SWEET CONFUSION, f, 3, FG, Mcl 12500, 12-5, 6f, 1:11 3/5. B-Nicholas M. Lotz (KY.).

Exaggerator–Ginger Tap by Tapit; SUNSET STAR, f, 3, GG, Mcl 12500, 12-5, 1m, 1:40 3/5. B-Woodford Thoroughbreds (KY.). $120,000 ’19 KEESEP; $25,000 2020 OBSSPR.

Half Ours–Elsie Lucille by Lord Avie; GYPSY’S SOULMATE, g, 3, FG, Mcl 12500, 12-5, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Keith Hernandez, Earl Hernandez &John Duvieilh (LA.).

Hightail–Rebecca’s Bull by Hesabull; HOLDING PATTERN, g, 3, OP, Mcl 10000, 12-5, 6f, 1:11 3/5. B-Bobby Lee Hall (AR.).

Malibu Moon–Grand Pauline by Two Punch; BUCK MOON, g, 3, TP, Msw, 12-5, 1m, 1:36 3/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $100,000 ’19 KEESEP; $260,000 2020 OBSSUM. *1/2 to Keen Pauline(G2).

Mr. Big–Christiana’s Heat (G3P$332,332), by Unusual Heat; UNCLE FRED, g, 3, LRC, Msw, 12-5, 5 1/2f, 1:03 2/5. B-Albert & Kathleen Mattivi, LLC (CA.).

Revolutionary–Sayes Court by Paynes Bay; REVEIRS MINUTE, f, 3, CT, Mcl 5000, 12-4, 4 1/2f, :55 . B-John D. McKee (WV.).

To Honor and Serve–Amethea by Henny Hughes; BEYOND BORDERS, c, 3, WO, Moc 40000, 12-5, 7f, 1:23 1/5. B-Manfred Conrad & Penny Conrad (ON.).

Tourist–Fabiana’s Flash by City Zip; WILDWOOD FLASH, f, 3, MNR, Mcl 4000, 12-5, 5f, 1:03 . B-Cheryl J McGuire, James P McGuire,Catherine A Perez & Richard Heysek (FL.). $4,000 ’19 OBSOCT.

Verrazano–Miles Rules by Tribal Rule; RED PANTY NIGHT, f, 3, LRC, Mcl 20000, 12-5, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Regan Wright (KY.). $12,000 ’19 FTCYRL.

Algorithms–Staffette by Rod and Staff; MATH MYSTERY, f, 4, RP, Mcl 15000, 12-4, 7f, 1:26 4/5. B-JIM PLEMMONS (KY.).

Empire Way–Rugula by Bernstein; TWILIGHT EMPIRE, f, 4, GG, Msw, 12-5, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $1,200 ’18 BESOCT.

Pollard’s Vision–Spanish Guitar by Birdonthewire; SMOKING GUITAR, f, 4, RP, Mcl 7500, 12-4, 6f, 1:14 3/5. B-Georgie Stuart & Sam Guarino (OK.). *1/2 to Big Business(MSW$790,947).