North American Maiden Winners Dec. 9

Arrogate–Carameaway (MSW$472,837), by Lawyer Ron; CARAGATE, f, 2, AQU, Msw, 12-9, 1m, 1:41 4/5. B-Richard Greeley (NY.).

Bernardini–Lady Lydie by Tale of Ekati; LADY BERNADETTE, f, 2, PRX, Mcl 40000, 12-8, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Frankfort Park Farm & Lady Lydie Bloodstock (KY.). $10,000 ’19 FTKNOV.

Bodemeister–It’s All Me by Congrats; VOLBEAT, c, 2, TAM, Mcl 16000, 12-8, 6f, 1:11 2/5. B-Apache Farm LLC (KY.).

Central Banker–Casablanca Babe by Horse Chestnut (SAF); OFALLTHEGINJOINTS, f, 2, AQU, Mcl 40000, 12-9, 6f, 1:13 4/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.). $30,000 2021 OBSSUM.

Cinco Charlie–Panna Maria by Flatter; SERAPE, f, 2, FG, Msw, 12-9, 1m, 1:40 4/5. B-Spanish Cross Stables, LLC (LA.).

Classic Empire–Stormandaprayer by Songandaprayer; CLASSICSTATEOFMIND, c, 2, GP, Moc 50000, 12-8, a5fT, :59 3/5. B-Lakland Farm (KY.). $50,000 2021 OBSSPR.

Competitive Edge–Galavant by Awesome Again; PERFECT DAY, c, 2, PEN, Msw, 12-8, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Northern Dawn Stables Inc & Denny Andrews (ON.). $60,000 ’19 KEENOV; $29,000 ’20 FTKOCT; $40,000 2021 OBSSUM.

Danza–Stormy Adventure by Deputy Storm; LETSTAKEITOUTSIDE, c, 2, FG, Mcl 25000, 12-9, 6f, 1:12 2/5. B-Orange Grove Thoroughbreds, Inc. (LA.). $6,000 ’20 ESLYRL.

Declaration of War–The Blonde Peque by Giant’s Causeway; FATHER GLADO, c, 2, GP, Msw, 12-9, a1m 70y, 1:42 1/5. B-Grupo 7C Racing Stable (KY.).

Frosted–Fennica by Empire Maker; COLLIN’S GREY LADY, f, 2, PRX, Msw, 12-7, 1m, 1:41 2/5. B-Sierra Farm (KY.). $30,000 2021 OBSSPR.

Gun Runner–True Legacy (GB) by A.P. Indy; RUNNING LEGACY, f, 2, GP, Msw, 12-9, a1m 70y, 1:43 1/5. B-Edward A. Seltzer (KY.). *1/2 to Verdana Bold(G3$331,297).

He’s Had Enough–Martha’s Valentine by First Dude; MCGRAW, g, 2, MVR, Msw, 12-7, 6f, 1:13 2/5. B-Mr. & Mrs. Michael Borchetta (OH.).

Hoorayforhollywood–Star Catch by Midnight Lute; STAR ENTRY, c, 2, LRC, Mcl 50000, 12-9, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-George Krikorian (CA.). $20,000 2021 FTCJUN.

Iron Fist–Hildegarde by Ghostzapper; BRIAN’S IRON MIKE, g, 2, DED, Msw, 12-8, 5f, :59 2/5. B-Perry Segura (LA.). $15,000 ’20 ESLYRL; $15,000 2021 OBSSPR.

Jimmy Creed–Abide in Me by Tiz Wonderful; JET FORCE, f, 2, PEN, Msw, 12-8, 5 1/2f, 1:07 . B-James Everatt, Janeane Everatt & ArikaMeeuse (PA.). $17,000 ’20 KEESEP.

Kantharos–Part Time Model by Kitten’s Joy; LITTLE MISS SASSY, f, 2, TAM, Mcl 25000, 12-8, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Ruben Valdes (FL.). $12,000 ’20 OBSOCT; $15,000 2021 OBSSPR.

Klimt–Guiltless by Bernardini; ROYAL COUNTY, f, 2, TP, Msw, 12-9, 6f, 1:09 1/5. B-Woods Edge Farm, LLC (KY.). $10,000 ’20 KEESEP; $30,000 2021 KEEOCT. *1/2 to Du Jour(G2$547,720).

Lemon Drop Kid–Salt Water Reign by Salt Lake; MERAVIGLIOSO, f, 2, AQU, Mcl 40000, 12-9, 6f, 1:14 1/5. B-Hibiscus Stables (NY.). $40,000 2021 FTMTYO.

Malibu Moon–Party Silks by Touch Gold; PRACTICE SQUAD, g, 2, FG, Msw, 12-9, a1 1/16mT, 1:48 . B-Joanne Nielsen (NY.). $100,000 ’20 FTYRLS. *1/2 to Upstart(G2$1,732,780).

Mohaymen–Silentlea (G2), by Cherokee Run; SILENT TAP, g, 2, FG, Mcl 30000, 12-9, a1mT, 1:42 . B-Veloce LLC (KY.). $18,000 ’20 KEEJAN; $10,000 ’20 KEESEP.

My Pal Charlie–That Real World by Roger That; CHARLIE T, f, 2, DED, Msw, 12-9, 5f, :59 3/5. B-Michele Rodriguez (LA.).

Noble Mission (GB)–Call Intersepted by Eavesdropper; MONGOLIAN MEMORY, c, 2, TUP, Moc 30000, 12-7, 6f, 1:10 2/5. B-Dagvadorj Ganbaatar (KY.).

Northern Afleet–Five Yard Penalty by Consolidator; JUST PLAIN ORNERY, g, 2, GP, Mcl 12500, 12-9, 1m, 1:36 4/5. B-Barbara A. Nelson (KY.). $20,000 ’20 FTKOCT; $13,000 2021 OBSSPR.

Sky Mesa–Hollye Lynne by Uncle Abbie; LAST ROO, g, 2, RP, Mcl 25000, 12-7, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Tom Durant (KY.).

The Lady’s Groom–She’s Wired by Old Forester; SEXY CHOCOLATTE, g, 2, MNR, Msw, 12-7, 6f, 1:13 3/5. B-Laura J Estey & Justin P Jensen (WV.).

Upstart–Ah Honey Honey by Candy Ride (ARG); CORUSCATION, f, 2, LRC, Mcl 50000, 12-9, 6f, 1:11 . B-Amy Boulton (KY.). $30,000 2021 OBSMAR.

Violence–Langers by Indian Charlie; YOGA QUEEN, f, 2, GP, Mcl 25000, 12-8, a5f, :57 4/5. B-Dermot Joyce (KY.).

Admiral Kitten–Shivering Fax by Islefaxyou; DUNLUCE CAISSLE, g, 3, CT, Mcl 5000, 12-8, 7f, 1:30 4/5. B-Teresa D Murphy & Best Course Farm (FL.). $2,500 ’19 OBSJAN; $10,000 ’19 OBSOCT.

Apriority–Quietalady by Quiet American; APRIORITY LADY, f, 3, DED, Mcl 10000, 12-9, 7f, 1:29 3/5. B-Michele R. Rodriguez (LA.).

Curlin to Mischief–Lady Yankee by Yankee Gentleman; MR. CURLIN, g, 3, DED, Mcl 5000, 12-9, 5f, 1:00 2/5. B-Israel Flores Horse LLC (LA.).

Forest Command–Saturday Premium by Any Given Saturday; PREMIUMONSATURDAY, f, 3, LRC, Msw, 12-9, 5 1/2f, 1:03 1/5. B-Four Quarters Corp (CA.).

Half Ours–Jaguariuna by Cape Town; TAKENFORGRANTED, f, 3, DED, Mcl 5000, 12-8, 5f, 1:01 4/5. B-Perry James Segura (LA.). $9,000 ’19 ESLYRL.

Juba–Inspiration (IRE) by Yeats (IRE); IN JUBALATION, g, 3, CT, Msw, 12-8, 7f, 1:32 . B-Magalen O. Bryant (WV.).

Lookin At Lucky–Stellar Baby by Brahms; WILLIAM BOY, g, 3, GP, Mcl 16000, 12-8, a1 1/8m, 1:52 1/5. B-Carol M. Ricker (KY.). $14,000 ’19 FTKOCT; $16,000 2020 OBSSPR.

Mr. Big–Ice Tiz Nice by Tiznow; BIG NEWS COMING, f, 3, TUP, Mcl 10000, 12-7, 1m, 1:40 1/5. B-Mat Monaco (KY.).

Mshawish–Amusingly by Distorted Humor; ASPROPODIA, f, 3, TAM, Mcl 10000, 12-8, 1m 40y, 1:43 4/5. B-Joseph B. Murphy (KY.). $70,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Dangerfield(G1P$294,886).

Munnings–Very Distinctive by Mutakddim; EARLY EDITION, f, 3, PRX, Mcl 40000, 12-7, 6 1/2f, 1:18 . B-Gary Machiz & Stacy Machiz (NY.). *1/2 to Late Breaking News(SP$361,751).

Race Day–Pistolpackinsenora by Closing Argument; WONTOUGHSUNOFAGUN, g, 3, GP, Mcl 16000, 12-9, a5f, :57 3/5. B-Misty Grady & Brad Grady (KY.).

Tonalist–Curlin’s Princess by Curlin; LEFTHOOKLIGHTSOUT, g, 3, GP, Mcl 12500, 12-8, 1m, 1:36 2/5. B-Happy Alter (FL.).

Uptowncharlybrown–Joyce’s Angel by Afleet Alex; POWWA OF LOVE, f, 3, PEN, Mcl 25000, 12-8, 6f, 1:12 2/5. B-Uptowncharlybrown Stud LLC (PA.).

American Pharoah–Leading Astray (G3$287,982), by Belong to Me; SLIP SLIDING AWAY, f, 4, TP, Msw, 12-9, 1 1/16m, 1:43 3/5. B-Team Block (KY.).

Fierce Wind–Little Often Anni (MSP$366,178), by Awad; ICHIGO, g, 4, PEN, Mcl 7500, 12-8, 1 1/16m, 1:49 2/5. B-Raleigh Colston Minor (VA.).

Jack Milton–Big Blue Pill by Rock Hard Ten; PALMETTO BLUE, g, 4, MNR, Mcl 4000, 12-7, 1m, 1:44 1/5. B-Allied Racing Stable, LLC (KY.).

Palace–Sis’s Sis by Cahill Road; EASILY INFLUENCED, g, 4, MNR, Mcl 4000, 12-6, 5f, 1:00 2/5. B-Fletcher Gray, Carolyn Gray &Doug Hesterly (KY.). $4,500 ’18 KEESEP.

Prospective–Alhambra Circle by Rock Hard Ten; DIVINE CONTROL, g, 4, TAM, Mcl 10000, 12-8, 7f, 1:24 4/5. B-Peter Philip (FL.).

Street Sense–Exchange Cat by Exchange Rate; EPIC ADVENTURE, g, 4, ZIA, Mcl 10000, 12-7, 6f, 1:10 . B-Elm Tree Farm, LLC & Brookfield Stud (KY.). $170,000 ’18 KEESEP; $15,000 2020 KEENOV.