North American Non-Graded Stakes Results Dec. 3

ADVENT S., OP, $150,000, 2YO, 6F, 12-3.

2—

KAVOD, c, 2, Lea–Weekend Connection, by Pulpit. ($3,500 ’20 KEESEP). O-Rogers, James and Robinson, Michael, B-Steve J Grant (KY), T-Chris A. Hartman, J-Francisco Arrieta, $90,000.

10—

Higher Standard, c, 2, Into Mischief–Minks Aprise, by Northern Afleet. O-Campbell, David E, Arnold, Douglas S, Winston, Marc and Clement, David, B-Buck Pond Farm, Inc (KY), $30,000.

9—

Cairama, c, 2, Cairo Prince–Sadie Be Good, by Big Drama. ($70,000 ’19 KEENOV; $525,000 2021 OBSMAR). O-HRH Prince Sultan Bin Mishal Al Saud, B-Namcook Stables (KY), $15,000.

Also Ran: Ruggs, Forty Stripes, Impulsus, Sonnyisnotsofunny, Oro Azteca.

Winning Time: 1:09 4/5 (ft)

Margins: 1, 1 1/4, 1HF.