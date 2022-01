North American Non-Graded Stakes Results Dec. 31

LOUISIANA FUTURITY, FG, $102,529, 2YO, C/G, 6F, 12-31.

3—

BRON AND BROW, c, 2, Gormley–Changing Vista, by Changeintheweather. ($35,000 ’20 ESLYRL; $200,000 2021 OBSSPR). O-Gary Barber, B-J Adcock & Hume Wornall (LA), T-Mark E. Casse, J-Adam Beschizza, $63,420.

1—

Charco, c, 2, El Deal–Coteau Kitten, by Tale of the Cat. ($70,000 ’20 OBSJAN). O-Heiligbrodt, Corinne, Heiligbrodt, L William and Spendthrift Farm LLC, B-J Adcock & Montgomery Equine Center (LA), $21,140.

5—

Big Scully, g, 2, Cross Traffic–Rebirth, by Malagra. ($20,000 ’20 OBSOCT). O-Valene Farms LLC, B-Clear Creek Stud LLC (LA), $11,627.

Also Ran: That One Guitar, Pocket Money.

Winning Time: 1:10 4/5 (ft)

Margins: 2 3/4, 6HF, 10.