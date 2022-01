North American Allowance Results Jan. 14

FG, 7TH, ALW, $53,000, 3YO, 1M, 1-14.

3—

MORE MEMORIES, c, 3, More Than Ready–Cozy Gain, by Cozzene. ($30,000 ’20 KEEJAN; $60,000 ’20 KEESEP; $80,000 2021 OBSSPR). O-Maggi Moss, B-Scott & Company Farm LLC (LA), T-Thomas M. Amoss, J-Colby J. Hernandez, $31,800.

1—

Big Chopper, c, 3, Shackleford–Miss Well Molded, by Unusual Heat. O-Kendel D Standlee, B-Kendel Standlee (LA), $10,600.

4—

Letstakeitoutside, c, 3, Danza–Stormy Adventure, by Deputy Storm. ($6,000 ’20 ESLYRL). O-Courtney Barousse Equine Enterprises, LLC, B-Orange Grove Thoroughbreds, Inc (LA), $5,830.