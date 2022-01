North American Allowance Results Jan. 22

FG, 3RD, AOC, $58,000, 3YO, 1 1/16M, 1-22.

3—

PIONEER OF MEDINA, c, 3, Pioneerof the Nile–Lights of Medina, by Eskendereya. O-Sumaya US Stable, B-International Equities Holding, Inc (KY), T-Todd A. Pletcher, J-Florent Geroux, $34,800.

7—

Kevin’s Folly, c, 3, Distorted Humor–Santa Vindi, by Vindication. ($80,000 ’20 KEESEP). O-Michael McLoughlin, B-Stonehaven Steadings (KY), $11,600.

4—

Stellar Tap, c, 3, Tapit–Gioia Stella, by Medaglia d’Oro. ($250,000 ’20 KEESEP). O-L and N Racing LLC and Winchell Thoroughbreds LLC, B-Moyglare Stud Farm Ltd (KY), $6,380.