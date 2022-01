North American Allowance Results Jan. 23

SA, 8TH, AOC, $73,140, 4YO/UP, F/M, 1M, 1-23.

2—

DISTRACTEDPRINCESS, f, 4, Distorted Humor–Celtic Princess (BRZ), by Public Purse. ($105,000 ’18 KEENOV; $385,000 ’19 KEESEP). O-Pegram, Michael E, Watson, Karl and Weitman, Paul, B-Coudelaria Jessica Inc (KY), T-Bob Baffert, J-John R. Velazquez, $41,400.

1—

Fi Fi Pharoah, f, 4, American Pharoah–My Fiona, by Ghostzapper. O-Beckerle, Tom, Lovingier, Terry C and Navarro, Amanda, B-Terry C Lovingier (CA), $17,940.

4—

Trouville, m, 5, Will Take Charge–Night Drive, by Bernardini. ($15,000 ’18 KEESEP). O-Banuelos, Mark and Powell, Mathilde, B-WinStar Farm, LLC (KY), $8,280.