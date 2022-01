North American Allowance Results Jan. 24

MVR, 7TH, ALW, $36,200, 3YO/UP, F/M, 6F, 1-24.

2—

NANCY’S LESLIE, m, 5, Conveyance–The War Department, by Lost Soldier. O-Memory Lane Racing, LLC, B-Lawrence W Friel, Jr (OH), T-William D. Cowans, J-Luan Machado, $21,720.

1—

Cause of Love, m, 6, Giant Oak–Love First Sight, by Alke. O-Donald C Bookman, B-Linda Friess & Donald Bookman (OH), $7,240.

6—

One Glamorous Gal, f, 4, Macho Uno–Camielee, by Harlan’s Holiday. ($250,000 ’19 KEESEP). O-Ron Paolucci Racing, LLC, B-T/C Stable, LLC (OH), $3,620.