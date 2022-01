North American Allowance Results Jan. 25

MVR, 5TH, ALW, $33,700, 3YO/UP, F/M, 6F, 1-25.

9—

BEEBLEGEE, f, 4, Girolamo–Brier Hill Girl, by Dark Kestrel. O-Michael J Annechino, B-Raimonde Farms Ltd (OH), T-Jeffrey A. Radosevich, J-Jose A. Bracho, $20,220.

3—

Scooby Roo, f, 4, Kantharos–Roo Roo, by Meadowlake. ($170,000 ’19 KEESEP). O-Joe Englehart, B-Peter Sheppell & KC Garrett Farm (OH), $6,740.

2—

Can I Go Too, f, 4, Include–Mrs. Boyd, by Proud Citizen. ($4,500 ’18 KEENOV; $10,000 ’19 KEESEP). O-Marion F Gorham, B-KC Breeding Venture, LLC (OH), $3,370.