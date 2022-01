North American Allowance Results Jan. 3

FG, 7TH, ALW, $47,000, 4YO/UP, F/M, 1M 70Y, 1-3.

6—

SPIRITED BEAUTY, f, 4, Star Guitar–Sunday’s Child, by Any Given Saturday. O-Brittlyn Stable, Inc, B-Brittlyn Inc (LA), T-Jose M. Camejo, J-Marcelino Pedroza, Jr., $28,200.

3—

Visionofwildtimes, f, 4, Court Vision–Wild Ranger, by U S Ranger. O-Thomas L Holyfield, B-Thomas L Holyfield (LA), $9,400.

7—

Platinum Queen, f, 4, Tapiture–Coteau Queen, by Half Ours. O-Thomas, Brad and Tate, Joe, B-Larry Romero (LA), $5,170.