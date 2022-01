North American Allowance Results Jan. 4

MVR, 7TH, ALW, $25,900, 3YO/UP, 6F, 1-4.

1—

COWBOYS FEATHER, g, 4, Can the Man–Enchantable, by Canadian Frontier. O-Diane M Carbon, B-Barr Inman (KY), T-Elliot Sullivan, J-Sonny Leon, $15,540.

7—

Breezy Money, g, 5, Constitution–Private Jet, by Smart Strike. ($90,000 ’18 KEESEP). O-Charlie J Williams LLC, B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY), $5,180.

5—

Hey Sach, g, 5, Soldat–First Run, by Rock Hard Ten. O-Dave Casalinova, B-James Thomas Socciarelli & Gino Thomas Socciarelli (FL), $2,590.