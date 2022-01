North American Graded Stakes Results Jan. 22

LECOMTE S. (G3), FG, $200,000, 3YO, 1 1/16M, 1-22.

8—

CALL ME MIDNIGHT, c, 3, Midnight Lute–Overseen, by First Defence. ($25,000 ’19 KEENOV; $17,000 ’20 OBSOCT; $80,000 2021 OBSMAR). O-Peter L Cantrell, B-Hartwell Farm Inc (KY), T-J. Keith Desormeaux, J-James Graham, $120,000.

5—

Epicenter, c, 3, Not This Time–Silent Candy, by Candy Ride (ARG). ($260,000 ’20 KEESEP). O-Winchell Thoroughbreds LLC, B-Westwind Farms (KY), $40,000.

3—

Pappacap, c, 3, Gun Runner–Pappascat, by Scat Daddy. O-Rustlewood Farm, Inc, B-Rustlewood Farm, Inc (FL), $20,000.

Also Ran: Trafalgar, Presidential, Cyberknife, Blue Kentucky, Unified Report, Surfer Dude.

Winning Time: 1:44 1/5 (ft)

Margins: HD, 3/4, 3HF.