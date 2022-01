North American Graded Stakes Results Jan. 29

SAN VICENTE S. (G2), SA, $200,000, 3YO, 7F, 1-29.

1—

FORBIDDEN KINGDOM, c, 3, American Pharoah–Just Louise, by Five Star Day. ($300,000 ’20 FTYRLS). O-MyRacehorse and Spendthrift Farm LLC, B-Springhouse Farm (KY), T-Richard E. Mandella, J-Juan J. Hernandez, $120,000.

2—

Pinehurst, c, 3, Twirling Candy–Giant Win, by Giant’s Causeway. ($180,000 ’19 KEENOV; $385,000 ’20 KEESEP). O-SF Racing LLC, Starlight Racing, Madaket Stables LLC, Robert E Masterson, Stonestreet Stables LLC, Jay A Schoenfarber, Waves Edge Capital LLC, Donovan, Catherine, Golconda Stable, Siena Farm LLC, B-Fred W Hertrich III & John D Fielding (KY), $40,000.

3—

McLaren Vale, c, 3, Gun Runner–Magical Weekend, by Any Given Saturday. ($325,000 ’19 KEENOV; $625,000 ’20 KEESEP). O-SF Racing LLC, Starlight Racing, Madaket Stables LLC, Robert E Masterson, Stonestreet Stables LLC, Jay A Schoenfarber, Waves Edge Capital LLC, Donovan, Catherine, Golconda Stable, Siena Farm LLC, B-Austramore Pty Ltd (KY), $24,000.

Also Ran: Doppelganger, What in Blazes.

Winning Time: 1:22 3/5 (ft)

Margins: 2 1/4, NK, NK.