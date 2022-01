North American Graded Stakes Results Jan. 9

LAS CIENEGAS S. (G3), SA, $101,000, 4YO/UP, F/M, A6 1/2FT, 1-9.

7—

ZERO TOLERANCE, f, 4, Mizzen Mast–Torreadora, by El Prado (IRE). O-Custom Truck Accessories, Hall, Jason, Kelly, Joe and Riordan, Michael, B-Jason Hall, Joe Kelly, Louis J Eymard, Herschel Martindale (KY), T-Ruben D. Alvarado, J-Flavien Prat, $60,000.

1—

Tapwater, m, 6, Tapit–Fiji Moon, by Indian Charlie. O-LNJ Foxwoods, B-LNJ Foxwoods (KY), $20,000.

2—

Hear My Prayer, m, 5, The Big Beast–Additional Prayer, by Songandaprayer. ($16,000 ’18 OBSOCT). O-Wilson, Holly and David, B-Janet Erwin (FL), $12,000.

Also Ran: Ginja, Quiet Secretary, Constantia, Gold for Kitten.

Winning Time: 1:13 1/5 (fm)

Margins: HD, 1HF, 3/4.