North American Maiden Winners Jan. 10

Munnings–Sicaria by Denman (AUS); BURNINHUNKOFLOVE, c, 3, FG, Msw, 1-10, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-James D Osgood & Watershed Bloodstock LLC (KY.). $17,000 ’20 KEEJAN; $40,000 ’20 OBSOCT; $40,000 2021 OBSSUM.

Bear’s Kid–Yellowenglishrose by Colonial Affair; RELENTLESS RUBY, f, 4, PRX, Mcl 16000, 1-10, 7f, 1:29 2/5. B-Hidden Springs inc. (ON.). *1/2 to Rose and Shine (MSW$399,829).

Ez Dreamer–Call Ivy by Buck Strider; EASY IVY, f, 4, TUP, Mcl 15000, 1-10, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Manuel Ortiz Sr. (AZ.).

Oxbow–Devil House (MG1P$428,888), by Chester House; ADD ON, g, 4, TUP, Mcl 10000, 1-10, 1m, 1:39 . B-Calumet Farm (KY.). $5,000 ’19 KEESEP.

Rule by Night–The Little One by Hard Spun; A BIT BAD N BOUJEE, f, 4, PRX, Mcl 10000, 1-10, 1 1/16m, 1:55 1/5. B-Gold Square, LLC (PA.).