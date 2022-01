North American Maiden Winners Jan. 11

Attila’s Storm–Diabolical Dame (MSW$696,480), by Diabolical; DIABOLICAL STORM, g, 3, SUN, Msw, 1-11, 6f, 1:09 3/5. B-Joe Dee Brooks, Scott Bryant & Derrol Hubbard (NM.).

Firing Line–Wonderfully by Pure Prize; ACTION POTENTIAL, f, 3, SUN, Msw, 1-11, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Arnold Zetcher LLC & Crestwood Farm (KY.). $13,000 ’19 KEENOV; $1,700 ’20 KEESEP.

Flashback–Beija Fleur by Quaker Ridge; GONE IN A FLASH, g, 3, MVR, Msw, 1-11, 6f, 1:14 3/5. B-Robert M. Gorham (OH.).

Keen Ice–Lemonery by Trappe Shot; KEEN ON ME, f, 3, PEN, Mcl 7500, 1-11, 6f, 1:14 1/5. B-Windylea Farm-NY, LLC (NY.).

Keep On Punching–Magic Resource by Source; ARROGANT PUNCH, c, 3, SUN, Mcl 8000, 1-11, 4 1/2f, :51 4/5. B-Jeff Stinson (NM.).

Marking–Flying Humor by Distorted Humor; WARRIORS MARK, g, 3, SUN, Msw, 1-11, 1m, 1:38 2/5. B-Pierre Amestoy & Leslie Amestoy (NM.).

Outwork–Westside Tapstress by Lookin At Lucky; SCARY LARRY, c, 4, FG, Mcl 12500, 1-10, 6f, 1:11 . B-Todd Frederick, Chad Frederick & Carl Thomas Potter (KY.). $220,000 ’19 KEESEP.