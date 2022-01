North American Maiden Winners Jan. 13

Alpha–Taty’s Gold by Touch Gold; GOLDEN ROCKET, f, 3, TAM, Mcl 32000, 1-12, 1mT, 1:37 3/5. B-Ballybrit Stables (NY.).

Bullsbay–My Sonata ($256,888), by Noble Causeway; PHANCY PHILLY, f, 3, PRX, Msw, 1-12, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Gregory Gordon (PA.).

California Chrome–Tight Weave by High Cotton; CREME DE LA CHROME, c, 3, TUP, Moc 30000, 1-13, 4 1/2f, :51 1/5. B-Taylor Brothers Properties, LLC, Deo Volente Farms & Perry Martin (KY.). $7,000 ’20 KEEJAN; $25,000 2021 OBSMAR.

Carpe Diem–C J Oz by Colonel John; CHAMPAGNE POETRY, f, 3, AQU, Msw, 1-13, 6f, 1:11 3/5. B-St. Elias Stables, LLC (KY.). $9,000 ’19 KEENOV; $20,000 ’20 FTMYRL.

Connect–Texas Tempest by Bernardini; THOUGHTSANDPRAYERS, f, 3, HOU, Mcl 15000, 1-13, 6 1/2f, 1:20 . B-Glory Days Breeding, Inc. (KY.).

Creative Cause–Feature Attraction by Roman Ruler; CREATIVE FEATURE, c, 3, TUP, Mcl 20000, 1-12, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Revocable Trust of Dr. Mikel C.Harrington & Patricia O. Harrington (CA.). $22,000 ’20 FTCYRL.

Da Stoops–Alone by Tactical Cat; SOLA, f, 3, TUP, Mcl 20000, 1-12, 6f, 1:10 4/5. B-Frederico Villafranco (OK.).

Dialed In–Jax and Jill (MSW$270,530), by Yes It’s True; ABOUT TO RAGE, g, 3, CT, Mcl 12500, 1-12, 4 1/2f, :52 4/5. B-Machmer Hall (KY.).

Empire Maker–Bird Harbor by Boston Harbor; BIRD EMPRESS, f, 3, FG, Msw, 1-13, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-Marylou Whitney Stables LLC (KY.).

Golden Lad–Sharp and Sassy by Sharp Humor; SASSY LAD, g, 3, PEN, Msw, 1-12, 6f, 1:11 . B-WMT Stables, Inc. (PA.).

Greenpointcrusader–Gottcha First by Trippi; DOLCISIMA, f, 3, TAM, Mcl 16000, 1-12, 7f, 1:26 2/5. B-Ocala Stud (FL.). $5,700 2021 OBSSUM.

Hootenanny–Magic Reider by Majesticperfection; WORLD OF FOOLS, g, 3, CT, Msw, 1-13, 4 1/2f, :52 3/5. B-Wesley Ward (KY.).

Kantharos–Silverous by Silver Buck; STERLINA, f, 3, TAM, Mcl 16000, 1-12, 7f, 1:26 2/5. B-David Palmer & Teresa Palmer (FL.).

Ocean Knight–Bankabet by More Than Ready; BANKER’S HOURS, g, 3, GP, Mcl 16000, 1-12, a5 1/2f, 1:04 . B-Martin Goodell & Emily Goodell (FL.). $45,000 2021 OBSSUM.

Pioneerof the Nile–Fascinating by Smart Strike; IBERVILLE, c, 3, FG, Mcl 50000, 1-13, a1 1/16mT, 1:48 2/5. B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc & Bruce W Lunsford (KY.). $260,000 ’20 KEESEP.

Poseidon’s Warrior–Oh My Danielle by Pentelicus; WAR OF AGES, f, 3, GP, Mcl 16000, 1-13, a5 1/2f, 1:05 3/5. B-Just For Fun Stable Inc. (FL.).

Quality Road–Daveron (GER) (G2$495,600), by Black Sam Bellamy (IRE); QUALITY CONTROL, f, 3, GP, Moc 50000, 1-13, a1m 70y, 1:42 2/5. B-Live Oak Stud (FL.). *1/2 to March to the Arch(MG2$980,789) *1/2 to Global Access(champion in Canada, $373,401).

Run Away and Hide–Appealing Katie by Summer Bird; DONTBELATE, c, 3, AQU, Mcl 20000, 1-13, 1m, 1:40 2/5. B-WIJI Bloodstock (KY.). $30,000 ’20 KEESEP.

Strong Mandate–Magical Powder by Flatter; THE BIG SHOW, g, 3, DED, Mcl 20000, 1-12, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-Tree Amigos, LLC (KY.). $1,000 ’20 KEEJAN.

Unfettered–Pam Got Even by Stephen Got Even; IFWHIZKYCOULDTALK, g, 3, PRX, Mcl 16000, 1-12, 6 1/2f, 1:21 1/5. B-Mary K. Haire (PA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Unified–Prevention by Aptitude; FROMANOTHAMUTHA, c, 3, AQU, Msw, 1-13, 7f, 1:22 3/5. B-Todd Frederick, Chad Frederick & Phoenix Farm and Racing LLC (KY.). $120,000 2021 OBSMAR.

Union Rags–Love Quote by Tapit; DON’T QUOTE ME, c, 3, GP, Mcl 35000, 1-13, 7f, 1:25 2/5. B-Pam & Martin Wygod (KY.). $11,000 2021 FTKFEB.

Weigelia–Notacloudinthesky by Weather Warning; NICE WEATHER, c, 3, PEN, Mcl 25000, 1-12, 6f, 1:11 1/5. B-Arrowwood Farm, Inc. (PA.).

Clubhouse Ride–Mesquite by Huddle Up; CLUB MESQUITE, g, 4, TUP, Moc 30000, 1-12, 1mT, 1:38 2/5. B-Harris Farms (CA.). *1/2 to Velvet Mesquite(G2P$461,946).

Court Vision–Silent Legacy by Silent Name (JPN); HUSHED COURT ROOM, f, 4, FG, Mcl 10000, 1-13, 1m, 1:42 4/5. B-I. Lee Lange & John Bassett (LA.).

Cowtown Cat–Fantast Tapit by Tapit; TAPIT CAT, f, 4, CT, Msw, 1-12, 4 1/2f, :53 . B-Dennis W. Behrmann (WV.).

El Padrino–A T M Melody by Sultry Song; MELODIA, f, 4, PEN, Mcl 12500, 1-11, 6f, 1:13 2/5. B-Angelo Zalalas (PA.).

Grasshopper–Indian Minnie by Mr. Nightlinger; RUNNING JESSE, g, 4, HOU, Mcl 15000, 1-13, 7f, 1:26 3/5. B-Southwestern Racing LLC (TX.).

Handsome Mike–Peggy Barr by Exclusive Quality; DARKNESS TREMBLES, c, 4, DED, Mcl 32000, 1-13, 5f, 1:00 1/5. B-Richard Ciavardone, Charles Simon Racing, Joe Villante & Anthony Mo (FL.).

Justin Phillip–Silent Fright by Yes It’s True; JOE PHILLIPS, g, 4, TAM, Mcl 16000, 1-12, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Castleton Lyons & Kilboy Estate (KY.). $16,000 ’18 KEENOV; $40,000 ’19 FTKOCT.

Kantharos–Roo Roo by Meadowlake; SCOOBY ROO, f, 4, MVR, Msw, 1-12, 6f, 1:14 3/5. B-Peter Sheppell & K.C. Garrett Farm (OH.). $170,000 ’19 KEESEP.

Liaison–Chatty K K by Dublin; MSCHITCHATTOUR, f, 4, DED, Mcl 10000, 1-13, 1m, 1:45 4/5. B-Bernard King & Karen King (KY.). $1,000 ’19 FTKFEB.

Lookin At Lucky–Sunnyridge Bride by Saint Anddan; MY SUNNY VALENTINE, f, 4, GP, Moc 40000, 1-12, a1m 70y, 1:41 3/5. B-Dennis A. Drazin (FL.).

Normandy Invasion–Unbridled Blessing by Unbridled’s Song; NORMAN QUEEN, f, 4, AQU, Msw, 1-13, 6f, 1:10 4/5. B-Lindy Farms & Preferred EquineMarketing, Inc. (NY.).

Palace Malice–Unusual Strike by Unusual Heat; ALHAMBRA PALACE, f, 4, DED, Msw, 1-13, 6 1/2f, 1:23 1/5. B-James Boyd (LA.). $22,000 ’18 KEENOV; C$37,000 ’19 BRCSEP. *1/2 to Jimi’s a Star(MSW$263,850).

Runhappy–Derwin’s Star (G3$639,070), by Wildcat Heir; RUN HAPPY STAR, c, 4, PRX, Mcl 10000, 1-12, 5 1/2f, 1:06 . B-Clarkland Farm LLC (KY.). $92,000 ’19 KEESEP; $13,000 2020 OBSSPR.

Sadie’s Soldier–Deb’s Gal by Decibel; OUR LITTLE GIRL, f, 4, DED, Mcl 10000, 1-12, 1m, 1:44 . B-Gerald L Averett Jr (LA.).

Uncaptured–Trippi Honor by Trippi; TAPE TO TAPE, g, 4, GP, Mcl 35000, 1-12, 7f, 1:23 4/5. B-Honors Stable Corporation (FL.). $85,000 2020 OBSMAR.

Verrazano–Very Very by Royal Academy; JAZZY T, f, 4, GP, Mcl 16000, 1-12, a1 1/16m, 1:44 4/5. B-Mckee Stables, Inc (KY.). $2,000 ’19 FTKOCT; $5,000 2020 OBSSUM. *1/2 to Lucky Long($292,507).

Gemologist–My Secret Brook by Montbrook; F J’S GEM, g, 5, DED, Mcl 10000, 1-12, 1m, 1:45 . B-Craig L. Wheeler (FL.). $15,000 2019 OBSJUN.

Ghostzapper–Exclude (GB) by Include; KIZZY B, m, 5, HOU, Msw, 1-13, 1m, 1:41 3/5. B-Popatop, LLC (KY.). $190,000 ’18 KEESEP.

Road to Knowledge–Blue Moon Dancer by Benchmark; DANCE A LITTLE JIG, m, 6, PEN, Mcl 7500, 1-12, 6f, 1:13 3/5. B-Anthony P. Wagner (PA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE