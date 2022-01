North American Maiden Winners Jan. 14

Blofeld–Missdixieactivist by Activist; MY DIXIE LASS, f, 3, PEN, Msw, 1-14, 1m 70y, 1:44 . B-James C. Chandley (PA.).

Bluegrass Cat–Lost in Lexington by Papa Clem; BLUE WILDCAT, f, 3, GG, Mcl 12500, 1-14, 5f, :58 4/5. B-Chacon Racing Inc (CA.).

Brethren–Mystic Blue by Maimonides; MERLIN, c, 3, GP, Moc 50000, 1-14, a1m 70y, 1:42 2/5. B-Arindel (FL.).

Classic Empire–My California by Calimonco; AWESOME TAYLOR, f, 3, OP, Msw, 1-14, 1m, 1:39 . B-Mercedes Stables LLC (KY.). $100,000 ’20 KEESEP.

Classic Empire–Durango by First Samurai; DURANGO JESS, c, 3, HOU, Msw, 1-13, 6f, 1:12 3/5. B-Tom Durant (KY.).

Custom for Carlos–Mischievous Belle by Into Mischief; TENSAS VIRGINIA, f, 3, FG, Mcl 25000, 1-14, 6f, 1:12 4/5. B-Curt Leake (LA.). $27,000 ’20 ESLYRL.

Divining Rod–Amapola by Broken Vow; LIVING WATER, c, 3, GP, Moc 50000, 1-14, 6f, 1:11 2/5. B-Mr. & Mrs. M. Roy Jackson (KY.).

Exaggerator–Villa d’Este by Street Sense; HAIL COLUMBIA, f, 3, SA, Mcl 75000, 1-14, 6f, 1:12 2/5. B-Bill Mathis & Terry Mathis (KY.). $25,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Benefactor(G3P$331,506).

Exaggerator–Frolic’s Revenge (MSW$346,075), by Vindication; NATE’S REVENGE, c, 3, DED, Msw, 1-14, 1m, 1:45 4/5. B-Woodford Thoroughbreds, LLC (KY.). $75,000 ’20 FTKOCT; $75,000 ’20 KEEJAN.

Flatter–Ire by Political Force; PEACEFUL SURPRISE, f, 3, TAM, Msw, 1-14, 1m 40y, 1:42 . B-Claiborne Farm & Adele B. Dilschneider (KY.). $50,000 ’20 KEESEP; $300,000 2021 FTFGUL.

Frosted–One More Wild Ride by Wildcat Heir; FROSTED WILD RIDE, f, 3, AQU, Mcl 30000, 1-14, 6 1/2f, 1:23 . B-Frankfort Park Farm (KY.). $100,000 ’20 FTKFEB; $30,000 2021 OBSSPR; $45,000 2021 OBSSUM.

He’s Had Enough–Kansas Queen by Ghostzapper; CUPID’S GHOST, g, 3, TAM, Mcl 16000, 1-14, 1m 40y, 1:43 2/5. B-Spring Run Thoroughbred Stable (FL.).

Juba–Even Aim by Stephen Got Even; AIM’S JUBILEE, f, 3, CT, Msw, 1-13, 7f, 1:28 3/5. B-Stephen Reggetts (WV.).

Last Draw–Deep Thought by Mr. Greeley; ONE LAST THOUGHT, g, 3, GG, Mcl 8000, 1-14, 5f, :58 2/5. B-Terri Eaton & Joe Gibson (CA.).

Medaglia d’Oro–Shuruq (G2$509,131), by Elusive Quality; EARLY GLOW, f, 3, AQU, Msw, 1-14, 1m, 1:44 2/5. B-Godolphin (KY.). *1/2 to Antoinette(G3$676,150).

Overanalyze–Frolic to the Wire by Roman Ruler; FROLIC MAN, c, 3, GP, Mcl 12500, 1-14, 6f, 1:13 1/5. B-Steven Friedfertig (KY.).

Quality Road–Princess Aspen by Birdstone; SHINNECOCK HILLS, c, 3, TAM, Msw, 1-14, 7f, 1:25 3/5. B-Dell Ridge Farm, LLC (KY.). $600,000 ’19 KEENOV.

Speightstown–Clare View by Hard Spun; LADY CLARE, f, 3, FG, Mcl 50000, 1-14, a1 1/16mT, 1:50 1/5. B-Lothenbach Stables Inc. (MN.).

Tamayuz (GB)–Hadeeqa (IRE) by Cape Cross (IRE); WELLSWORT (IRE), g, 3, SA, Mcl 50000, 1-14, 1mT, 1:36 . B-Shadwell Estate Company Limited (IRE.). 5,000EUR ’20 GOFSPT.

Trinniberg–So Let It Be So by Sky Mesa; THE HONORABLE RUTH, f, 3, AQU, Mcl 25000, 1-14, 6f, 1:16 4/5. B-Richard Newman (NY.).

Daaher–Nabedhah by Hard Spun; SAQEEL, g, 4, OP, Mcl 30000, 1-14, 1 1/16m, 1:46 1/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Due Date–Princess Sofia by Goodbye Doeny; PALANTE, g, 4, DED, Msw, 1-14, 6 1/2f, 1:23 . B-Holly Lamarche Feliz (LA.).

Flagship–Please Daddy by The Daddy; DADDYS LITTLE FLAG, f, 4, MVR, Msw, 1-14, 6f, 1:15 3/5. B-Dale Cole (OH.).

Grazen–Feel Freely by Bold Warrior; FEELING GRAZEFUL, f, 4, SA, Msw, 1-14, 1mT, 1:36 . B-Jay Manoogian & Julie Manoogian (CA.).

Half Ours–Pleasantly Blessed (MSW$409,586), by Pleasant Tap; JULIO CHOICE, f, 4, DED, Mcl 10000, 1-14, 5f, 1:01 3/5. B-Coteau Grove Farms (LA.). $8,500 ’19 ESLYRL.

Hamazing Destiny–Redlace and Pearls by Line of David; HAMAZING LACE, f, 4, OP, Mcl 20000, 1-14, 6f, 1:13 1/5. B-John and Libbie Thiel & Beth and Tim Easley (AR.).

Kantharos–Polomint by Lemon Drop Kid; DUEL FUEL, g, 4, TP, Mcl 5000, 1-14, 1m, 1:40 4/5. B-Rose Hill Farm & John Trumbulovic (KY.). $37,000 2020 OBSMAR.

Street Boss–Dreamtheimpossible by Giant’s Causeway; UNEMBELLISHED, g, 4, OP, Mcl 10000, 1-14, 1m, 1:39 3/5. B-Calumet Farm (KY.).

Street Boss–Xs Belle by Dynaformer; STREET RUCKUS, g, 4, SA, Mcl 50000, 1-14, 1 1/8mT, 1:48 1/5. B-Adena Springs (KY.). $85,000 2021 OBSJAN. *1/2 to Sir Sahib(G1P$277,604).

Tiznow–Culotte by Sky Mesa; TIZ LOTTIE, f, 4, TAM, Mcl 10000, 1-14, 1m 40y, 1:43 1/5. B-TK Stables LLC & Tiznow Syndicate (KY.). $40,000 ’19 KEESEP; $70,000 2020 OBSSPR.

Vancouver (AUS)–Wild in the Saddle (MSW$367,218), by Silic (FR); CHANTAL, f, 4, TUP, Moc 30000, 1-14, 7 1/2fT, 1:28 3/5. B-Nadine Anderson (KY.). $40,000 ’19 FTCYRL.

Verrazano–Dazed (IRE) by Danehill; THE COBBLER, g, 4, AQU, Msw, 1-14, 6f, 1:14 . B-Jumping Jack Racing LLC (NY.).

Munnings–Pearl Bay by Rush Bay; SWEET BAY, m, 5, FG, Mcl 12500, 1-14, 6f, 1:12 . B-Mueller Thoroughbred Stable, LTD. (KY.).