North American Maiden Winners Jan. 15

American Freedom–Fun Given by Point Given; FUNTIMEGIRL, f, 3, OP, Mcl 50000, 1-15, 6f, 1:12 . B-Justice Farm & Greg Justice (KY.). $21,000 ’20 KEESEP.

Astrology–Flashy Product by Run Production; ASTRO FLASH, f, 3, DED, Mcl 10000, 1-15, 5f, 1:01 4/5. B-I. Lee Lange & Don Credeur (LA.).

Bradester–Indian Minnie by Mr. Nightlinger; CHIEF BRADY, g, 3, HOU, Mcl 25000, 1-15, 6f, 1:14 1/5. B-Southwestern Racing LLC (TX.).

Bradester–Shezapiranha by Silver City; HEAVENS PRINCESS, f, 3, HOU, Mcl 7500, 1-14, 5f, 1:01 2/5. B-Ashley Hiller (TX.).

Cairo Prince–Sing Lady Sing by Scat Daddy; PRINCESS ELIN, f, 3, TAM, Msw, 1-15, 6f, 1:11 . B-Brereton C. Jones (KY.). $25,000 ’20 KEESEP; $37,000 2021 OBSSPR.

Constitution–Whatatimetobealive by Put It Back; REVOLT AND RIOT, g, 3, SUN, Msw, 1-15, 1m, 1:40 . B-Tara Horse Farm (NY.). $30,000 ’19 KEENOV.

Creative Cause–Warriorscmoutoplay by Warrior’s Reward; CAUSE SHE’S A LADY, f, 3, SA, Mcl 50000, 1-15, 6f, 1:12 . B-Thomas W. Bachman (CA.). $92,000 ’20 FTCYRL.

Fort Larned–Linda (G2$407,310), by Scat Daddy; HATCH, g, 3, TP, Mcl 30000, 1-14, 1m, 1:40 1/5. B-Whitham Thoroughbreds, LLC. (KY.).

Gormley–Fleeting Sensation by Zensational; NOBALLSTWOSTRIKES, g, 3, CT, Msw, 1-15, 7f, 1:28 . B-Schiano racing inc. (WV.). $77,000 ’19 KEENOV.

Great Notion–Reykjavik by Scat Daddy; NORDIC DANCER, f, 3, CT, Msw, 1-14, 4 1/2f, :53 4/5. B-James Boyer & Lisa Boyer (WV.).

Hard Spun–Hanalei Hailey by Malibu Moon; KUPUNA, c, 3, OP, Msw, 1-15, 1m, 1:39 3/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC & Greg Biagi (KY.). $140,000 ’20 KEESEP.

Kitten’s Joy–Sweet Assay by Consolidator; MOMS MOON, g, 3, GP, Msw, 1-15, a1mT, 1:37 3/5. B-P. Headley & Nancy Bell & NATO (KY.). *1/2 to Analyze It(MG3$941,850).

Mohaymen–Haute Couture by Medaglia d’Oro; GRAY FASHION, f, 3, MVR, Msw, 1-15, 6f, 1:14 4/5. B-Vision Racing & Sales LLC (KY.). $20,000 ’20 KEESEP; $25,000 2021 OBSSPR.

Mr. Trieste–Scared Money by Carson City; CORRINA CORRINA, f, 3, SUN, Msw, 1-15, 1m, 1:38 4/5. B-Derrick Jenkins (NM.).

Overanalyze–Knockout Bertie by Distorted Humor; MAKE MINE WINE, c, 3, SA, Mcl 50000, 1-15, 6f, 1:11 3/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Overanalyze–Rappin Ruby by Majestic Warrior; RUBY JANE, f, 3, MVR, Mcl 5000, 1-15, 6f, 1:15 2/5. B-William Humphries & RGP Ocala Holdings, LLC (KY.). $1,000 ’19 KEENOV; $2,000 ’20 FTKOCT.

Quality Road–Kiss N Scat by Scat Daddy; STORM KISS, f, 3, TP, Msw, 1-14, 6 1/2f, 1:18 . B-Douglas Scharbauer (KY.).

Square Eddie–Walkingonadream by Tapit; WORSE READ SANCHEZ, c, 3, SA, Msw, 1-15, 1mT, 1:36 . B-Reddam Racing LLC (CA.). *Full to Jamming Eddy(MSP$310,648) *Full to Eddie’s New Dream(MSP$268,760).

Super Saver–Coratina by More Than Ready; CECILITA, f, 3, FG, Msw, 1-15, 1 1/16m, 1:46 2/5. B-Gunpowder Farms LLC (KY.).

Tapizar–Suncadia by Tiznow; SOLAR TAP, c, 3, GP, Mcl 25000, 1-15, a1m 70y, 1:43 . B-Joe B. Mulholland Jr., John P. Mulholland & Karen Mulholland (KY.). $11,000 ’20 KEEJAN; $45,000 2021 OBSSPR.

Box Score–Susan B Good by Good Journey; HAIL FREEDOM, c, 4, SA, Msw, 1-15, 6fT, 1:08 2/5. B-E. D. Delaney (CA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Dominus–Fleet Kris by Northern Afleet; DOMINANT FACTOR, g, 4, PEN, Mcl 12500, 1-14, 6f, 1:12 3/5. B-Frank Mermenstein (ON.). C$30,000 ’19 ONTAUG. *1/2 to Guitar George($351,637).

Einstein (BRZ)–Recovery Girl by Matty G; STEIN’S GIRL, f, 4, GG, Mcl 8000, 1-15, 1m, 1:40 . B-Equine Formula 1,LLC/Eric Yohan Knipe (CA.). $3,000 ’19 CTNAUG.

Grasshopper–Celestestar by Benchmark; SALTAMONTES DIVA, f, 4, HOU, Msw, 1-14, 6f, 1:12 4/5. B-Dr. Marcus Hutka & Jon Henningsgard (TX.).

Kingman (GB)–Privacy Order (GB) by Azamour (IRE); INVESTMENTSTRATEGY (GB), f, 4, TAM, Msw, 1-15, 1 1/16mT, 1:43 1/5. B-T. R. G. Vestey (GB.). 200,000gns ’19 TATOCT.

Mshawish–Fervid by Mr. Sekiguchi; INDIANA RED, g, 4, CT, Mcl 5000, 1-14, 6 1/2f, 1:21 1/5. B-Robby Rankin (IN.). $7,000 2020 OBSSUM.

Quinton’s Gold–Storm N Looker by Stormin’ Lyon; STORM N GOLD, f, 4, SUN, Mcl 6500, 1-15, 6f, 1:10 2/5. B-Joy Hailey (NM.).

Star Guitar–Persuading (MG3P$271,187), by Broken Vow; BOX OF PICTURES, f, 4, FG, Msw, 1-15, 6f, 1:11 2/5. B-Brittlyn Inc. (LA.).

Street Move–Swinging by Wild Again; DANCE HER ON HOME, f, 4, HOU, Msw, 1-14, 6f, 1:12 1/5. B-Stewart Larkin Armstrong (TX.).

Lemon Drop Kid–Maddy’s Heart (MSW$253,039), by Lion Hearted; CONGLOMERATE, g, 5, GP, Mcl 16000, 1-15, a1 1/16m, 1:45 3/5. B-Liberty Road Stables, LLC (KY.). $90,000 ’18 KEESEP; $150,000 2019 OBSJUN.

Tidal Volume–Danceforcarol by Out of Place; DANCE MOVES, g, 5, MVR, Msw, 1-15, 6f, 1:16 4/5. B-Old School Thoroughbreds,LLC (OH.).

Clever Cry–Princess Jo by Upping the Ante; CLEVER PRINCE, g, 6, DED, Mcl 5000, 1-15, 6 1/2f, 1:24 2/5. B-Danny M. Brown & Donna B. Brown (LA.).