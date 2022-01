North American Maiden Winners Jan. 16

Alliance–Euro Indian Girl by Eurosilver; MATH MAN MARCO, g, 3, CT, Msw, 1-15, 4 1/2f, :52 4/5. B-Robert L. Cole Jr. (WV.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

American Pharoah–Adeste Fideles by Giant’s Causeway; FAITHFUL RULER, g, 3, TP, Msw, 1-16, 6f, 1:11 4/5. B-Barronstown Stud (KY.). $230,000 2021 FTMTYO.

Bind–Scarlet Tribute by Gold Tribute; BIND FAITH, g, 3, FG, Msw, 1-16, 1m, 1:40 1/5. B-Spanish Cross Stable, LLC,P. Dale Ladner & Allen Chiasson (LA.).

Cairo Prince–Lesson Plan by Forestry; DOCTOR LOVE, g, 3, OP, Mcl 50000, 1-16, 6f, 1:12 2/5. B-Champion Equine LLC (KY.). $2,500 ’20 FTKOCT.

Cajun Breeze–Arealhotlover by Untuttable; CAJUN LOVER, g, 3, GP, Mcl 25000, 1-16, 6f, 1:11 4/5. B-Stonehedge, LLC (FL.). *1/2 to Uncle Vinny(G3).

Constitution–Glamour Queen by Artie Schiller; FEDERAL HILL, c, 3, HOU, Msw, 1-15, 1m, 1:40 3/5. B-Tommy Wente & Constitution Syndicate (KY.). $57,000 ’19 KEENOV; $110,000 ’20 FTKOCT; $32,000 2021 KEENOV.

Court Vision–Anita’s Slew by Slew City Slew; ANITA’S VISION, f, 3, FG, Msw, 1-16, 1m 70y, 1:46 4/5. B-Jeannie T. Carrere (LA.). $1,000 ’20 ESLYRL.

Creative Cause–Stone Maker by Empire Maker; STONE CREATOR, f, 3, AQU, Msw, 1-16, 7f, 1:29 . B-Roddy J. Valente (NY.).

Exaggerator–Monarchy by Empire Maker; UPTOWN RHAPSODY, f, 3, GG, Mcl 8000, 1-16, 1m, 1:42 1/5. B-Circular Road Breeders (KY.). $7,000 ’20 KEESEP; $8,000 2021 FTCJUN.

Gio Ponti–Pedestrian by Street Sense; R DOC, g, 3, AQU, Mcl 40000, 1-16, 1m, 1:44 3/5. B-University of Kentucky (KY.). $1,000 ’20 FTKOCT.

Greenpointcrusader–Fru Fru by Medaglia d’Oro; SEABROOK SUMMER, f, 3, GP, Mcl 35000, 1-16, 7f, 1:26 3/5. B-Stonehedge, LLC (FL.). *1/2 to Well Defined(G3$778,167).

Jimmy Creed–Trendy Wendy by Smarty Jones; SPARKY HALE, c, 3, FG, Msw, 1-16, 6f, 1:12 . B-KMA Ranch (KY.). $30,000 ’20 TEXSUM.

Jimmy Creed–Sweetlikeme by Cherokee Run; LOVELY COLLEEN, f, 3, GG, Msw, 1-16, 5f, :58 . B-Two Hearts Farm II LLC (KY.). $28,000 ’20 FTKOCT; $45,000 2021 FTCJUN.

Khozan–Safe Secret by Saint Anddan; SECRETIVE MISS, f, 3, TAM, Mcl 16000, 1-16, 1m 40y, 1:45 2/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

Medaglia d’Oro–My Miss Aurelia (champion, $2,547,000), by Smart Strike; AURELIA PAULINA, f, 3, HOU, Msw, 1-15, 1m, 1:42 1/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.).

Mr. Z–Mac N Mayo (SW$373,439), by Meadow Monster; SHINBORO, g, 3, TAM, Mcl 25000, 1-16, 7f, 1:27 . B-Calumet Farm (KY.). $3,500 ’20 OBSOCT.

Palace Malice–Varisimo by Unbridled’s Song; PAINTBRUSH, f, 3, GP, Mcl 12500, 1-16, 1m, 1:39 4/5. B-Machmer Hall (KY.).

Speightster–Go Go Lolo ($310,316), by Awesome Again; SPERLE, g, 3, HOU, Msw, 1-15, 1m, 1:42 2/5. B-C. J. Thoroughbreds (KY.).

Tapiture–Eve of Destruction by Malibu Moon; MIRACLE NICKY, c, 3, AQU, Mcl 40000, 1-16, 1m, 1:45 2/5. B-Moonstar Farm (NY.). $12,000 ’20 FTMYRL; $110,000 2021 OBSSPR.

Cajun Breeze–Expect a Check by Medaglia d’Oro; FULL SEND, g, 4, GP, Mcl 12500, 1-16, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Shadybrook Farm, Inc. (FL.).

Carpe Diem–Belle Ete by Summer Bird; SUMMER BEAUTY, f, 4, GP, Mcl 16000, 1-16, a5 1/2f, 1:04 2/5. B-Ibrahim Rachid (KY.). $3,000 ’19 FTKOCT.

Congrats–Minestrone by Forestry; HOUSE WRECKER, f, 4, TP, Mcl 30000, 1-15, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Woodford Thoroughbreds (FL.). $85,000 ’19 OBSOCT.

Harbor the Gold–Guns n’ Roses Girl by Officer; ROSE HARBOR, f, 4, TP, Msw, 1-15, 1m, 1:39 2/5. B-CalMont Thoroughbreds, LLC (CA.).

More Than Ready–Kool Kat by Scat Daddy; LAVENDER EARL, c, 4, TP, Mcl 40000, 1-15, 1m, 1:39 . B-Spendthrift Farm, LLC (KY.).

Munnings–Speculative Bubble by Sky Mesa; MENDHAM MILL, f, 4, SA, Msw, 1-16, 6fT, 1:09 1/5. B-Farfellow Farms Ltd. (KY.). $175,000 2020 OBSSPR.

Smiling Tiger–Youtheprizeandi by You and I; MURPHYS TIGER, c, 4, GG, Mcl 25000, 1-15, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Jethorse LLC (CA.).

Square Eddie–Ascription by Harlan’s Holiday; RICH WARRIOR, g, 4, GG, Mcl 8000, 1-16, 1m, 1:40 . B-Reddam Racing LLC (CA.). $5,000 ’19 FTCYRL.

Summer Front–Elusive Flower by Harlan’s Holiday; MY SUMMER DREAM, g, 4, SA, Mcl 50000, 1-16, 6fT, 1:08 4/5. B-Willow Tree Farm, Inc. (KY.). $2,500 ’19 FTCYRL.

Archarcharch–Wicked Dixie by Dixie Union; TWISTED DIXIE, g, 5, OP, Mcl 20000, 1-16, 6f, 1:12 1/5. B-Robert Allen Yagos (AR.).

Competitive Edge–Write When Ready by More Than Ready; READY EDGE, h, 5, HOU, Msw, 1-15, 6f, 1:12 3/5. B-Douglas Scharbauer (TX.). $20,000 ’18 FTKOCT; $15,000 2020 OBSSUM.

Declaration of War–Heart of Destiny by Lion Heart; DESTINED FOR HONOR, h, 5, TP, Mcl 15000, 1-16, 1m, 1:40 1/5. B-Hurstland Farm & James H. Greene, Jr. (KY.).

Hard Spun–More to Like by More Than Ready; MORE CHANCES, g, 5, TAM, Mcl 10000, 1-16, 1m 40y, 1:43 4/5. B-Garland E. Williamson (ON.).