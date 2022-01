North American Maiden Winners Jan. 17

Danzing Candy–Siena’sgotapoint by Point Given; KEEP ON DANZING, g, 3, GG, Mcl 8000, 1-17, 1m, 1:40 1/5. B-Woodbridge Farm & Lilley Ranch (CA.).

Liam’s Map–Star Pearl by Tapit; PRAYFORPEACE, g, 3, FG, Msw, 1-17, a5 1/2fT, 1:05 2/5. B-St. Elias Stables, LLC (KY.). $40,000 ’19 KEENOV.

Mr Speaker–Miss Hissy Fit by Aldebaran; MISS HARD KNOCKS, f, 3, TUP, Moc 30000, 1-17, 6f, 1:10 4/5. B-University of Kentucky (KY.). $1,000 ’20 FTKFEB; $8,000 ’20 FTKOCT; $17,000 2021 OBSMAR.

Run Away and Hide–La Pequena Gigi by Sky Mesa; ZIPPIN GIGI, g, 3, FG, Mcl 30000, 1-17, a1mT, 1:42 1/5. B-George Yager (KY.).

Takeover Target–Keenly Enduring by During; SCORING DRIVE, c, 3, FG, Mcl 25000, 1-17, a7 1/2fT, 1:37 . B-Brandon Adcock (LA.). $2,500 ’20 OBSJAN; $15,000 ’20 OBSOCT.

Temple City–Obregon by Forest Wildcat; HOLY CITY, c, 3, FG, Msw, 1-17, a5 1/2fT, 1:07 . B-Jay Goodwin & Rick Smith (KY.). $40,000 ’20 FTMYRL; $100,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Grand Candy(SP$308,482).

Tourist–Dance Hall Days by Seeking Daylight; MEDINA MAN, g, 3, GG, Mcl 12500, 1-17, 5f, :58 4/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $2,000 ’20 FTCYRL.

Candy Ride (ARG)–Floral Romance by After Market; FLORAL ESSENCE, f, 4, SA, Mcl 50000, 1-17, 1mT, 1:37 . B-Pam & Martin Wygod (KY.).

Clubhouse Ride–Three Blondes by Tribal Rule; WEARENOTBADPEOPLE, g, 4, GG, Msw, 1-17, 6f, 1:10 . B-Bo Hawkins & Audie Hawkins (CA.).

Silver Saint–Blings Rising Star by Too Much Bling; SILVERS BLING, g, 4, TUP, Mcl 5000, 1-17, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Howard Petersen (CO.).

Tale of Ekati–Bullet Byrnes by Unbridled’s Song; TOM BOMBADIL, g, 4, SA, Mcl 20000, 1-17, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Stepaside Farm LLC (KY.).

Sky Mesa–Moon Watch by Saint Ballado; MRS. DELLA, m, 5, FG, Mcl 10000, 1-17, 5f, 1:00 4/5. B-Gerald Hernandez (LA.).

Sway Away–Livelaughlove by Bluegrass Cat; SHEZARUNAWAY, m, 5, GG, Mcl 25000, 1-17, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Michael Rovner & Glen Wallace (CA.).