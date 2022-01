North American Maiden Winners Jan. 19

Bal a Bali (BRZ)–Rosa Brava (BRZ) by Macho Uno; BALI BRAVA, f, 3, TUP, Mcl 10000, 1-19, 5f, :57 4/5. B-Julie Adair-Stack (CA.). $5,000 ’20 FTCYRL.

Custom for Carlos–Shop for Gold by Speightstown; JEFFROW, g, 3, DED, Mcl 20000, 1-19, 1m, 1:43 4/5. B-DocAtty Stables, LLC (LA.). $17,500 ’20 TEXSUM.

Dark Kestrel–Sweet Tia by Borrego; REYS PINA COLADA, f, 3, MVR, Msw, 1-19, 6f, 1:16 2/5. B-Donald Bookman & Linda Friess (OH.).

Divining Rod–Giant Shadow by Giant’s Causeway; LOOSE ENDS, g, 3, PRX, Msw, 1-19, 6f, 1:14 3/5. B-Gregory and Caroline Bentley Breeders (PA.).

Flatter–Zehoorr by Storm Cat; SHOOTLIKEAGIRL, f, 3, GP, Moc 50000, 1-19, a5f, :57 2/5. B-Rustlewood Farm, Inc. (FL.). *1/2 to Shamrocket (G2P$465,230).

Hard Spun–My Philly Girl by Empire Maker; MY PHILLY TWIRL, f, 3, GP, Msw, 1-19, a1mT, 1:37 1/5. B-John Gallegos (KY.).

Malibu Moon–Noble Ready by More Than Ready; SOUPER ROYAL MOON, c, 3, PRX, Msw, 1-19, 1m 70y, 1:49 3/5. B-Candy Meadows LLC (KY.). $95,000 ’20 KEESEP; $270,000 2021 FTFGUL.

Midshipman–Bikini Babe by Pure Prize; TAYLORS BABE, f, 3, DED, Msw, 1-19, 5f, 1:01 . B-Betty B. Thomas, DVM (KY.). $14,000 ’19 KEENOV; $20,000 2021 OBSSPR.

Reward the Cat–Beersheeba by Limehouse; BRINEE, f, 3, DED, Mcl 10000, 1-19, 5f, 1:00 . B-Dana Jo Fitch (FL.).

Senor Swinger–Beautiful Candy by Candy Ride (ARG); THE DUNGEON, g, 3, TAM, Mcl 16000, 1-19, 1mT, 1:38 3/5. B-Michael Vincent Laurato (FL.).

American Pharoah–Touch and Smile by Ghostzapper; HIGH FAIR, f, 4, GP, Moc 40000, 1-19, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Wesley Ward (KY.).

Big Drama–Forever Happy by Congrats; NO DRAMA, g, 4, GP, Mcl 25000, 1-19, a1 1/16m, 1:44 . B-Santa Cruz Ranch Inc. (FL.).

Mineshaft–Ready Reply by More Than Ready; CALL THE PO PO, f, 4, PRX, Mcl 10000, 1-19, 5 1/2f, 1:09 . B-Chance Farm (VA.). $25,000 ’19 FTKOCT.

Big Brown–R Valbella by Sky Mesa; IDAKA, m, 5, TAM, Mcl 16000, 1-19, 1mT, 1:38 . B-Dr. Thomas A. Qualtere (NY.).