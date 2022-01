North American Maiden Winners Jan. 20

Bradester–Fear the Facelift (MSW$316,191), by Fear the Cape; FACESTER, f, 3, HOU, Mcl 25000, 1-20, 6f, 1:13 4/5. B-Joseph W. Sutton / Blackhorse Farm (TX.).

Catalina Red–Lovely R R by Carson City; CATALINA QUEEN, f, 3, DED, Mcl 20000, 1-20, 5f, 1:02 4/5. B-Michele Rodriguez (LA.). *1/2 to Lovely Charlie(SP$310,448).

Central Banker–Sabael by Hook and Ladder; GIMMEDAMONEY, c, 3, AQU, Mcl 40000, 1-20, 6f, 1:12 3/5. B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.). $22,000 2021 FTMWIN; $30,000 2021 OBSSPR.

Classic Empire–Cash Is Queen by Unbridled’s Song; MEMPHIS CASH QUEEN, f, 3, FG, Mcl 30000, 1-20, 1m 70y, 1:44 . B-Gil Masters (KY.). $50,000 ’20 KEESEP.

Divining Rod–Atlantic Tide by Stormy Atlantic; CAMELIA ROD, f, 3, LRL, Mcl 10000, 1-20, 7f, 1:27 2/5. B-Country Life Farm & Atlantic Tide LLC (MD.). $4,500 ’20 FTMYRL.

Mastery–Dido by Bernstein; DALLAS VOLUNTEER, f, 3, FG, Mcl 30000, 1-20, 6f, 1:11 1/5. B-Jack Swain III (KY.). $50,000 2021 OBSSPR.

Mucho Macho Man–Lost in Success by Successful Appeal; HOYA PARANOYA, g, 3, TUP, Moc 30000, 1-20, 6f, 1:09 3/5. B-Menoken Farms (CO.).

Not This Time–Close the Gap by Lemon Drop Kid; SWEET SURPRISE, f, 3, AQU, Mcl 50000, 1-20, 7f, 1:28 3/5. B-Somewhere Stables KY, LLC (MD.). $2,000 ’20 FTMYRL.

Not This Time–Red Bottoms by Candy Ride (ARG); CREDIT EVENT, c, 3, GP, Msw, 1-20, a1m 70y, 1:41 1/5. B-Tom Evans (KY.). $180,000 ’20 FTKOCT.

Star Guitar–Moneyinmywranglers by Proud Halo; RUNNINGINTHEMONEY, g, 3, FG, Msw, 1-20, 6f, 1:11 4/5. B-Ray Whitley (LA.).

Texas Chrome–Conquest Tapgirl by Tapizar; THE HEAT IS ON, g, 3, DED, Mcl 10000, 1-20, 5f, 1:01 1/5. B-Keene Thoroughbreds, LLC (AR.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Verrazano–Exchanted by Exchange Rate; EXCELLENCY, g, 3, FG, Mcl 30000, 1-20, 6f, 1:11 2/5. B-William T. Reed (KY.).

Animal Kingdom–Well At the Top (IRE) by Sadler’s Wells; SUGAR ON TOP, f, 4, TUP, Mcl 5000, 1-20, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Crossed Sabres Farm (NY.).

Court Vision–Pinata by Vision and Verse; BASSETT, g, 4, DED, Mcl 10000, 1-20, 1m, 1:44 2/5. B-I. Lee Lange & John Bassett (LA.). $2,500 ’19 ESLOCT.

Cyber Secret–Bread and Butter by Pure Prize; SECRET PRIZE, f, 4, LRL, Mcl 16000, 1-20, 1m, 1:41 1/5. B-Dark Hollow Farm (MD.). $7,000 ’19 FTMYRL.

Forty Grams–Sand Gal by Bertrando; TRIGZ TOO, g, 4, LRL, Mcl 10000, 1-20, 6f, 1:12 3/5. B-Ruben Valdes (FL.). $1,000 ’19 OBSJAN.

More Than Ready–Pickaway (IRE) by Pivotal (GB); MY COUSIN RICH, g, 4, AQU, Mcl 20000, 1-20, 6f, 1:12 3/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $17,000 2020 FTMTYO.

Quality Road–Lake Huron by Salt Lake; MAGGIE’S BID, f, 4, LRL, Msw, 1-20, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Craig B. Singer (TX.). $100,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Salty Strike(MG3$485,266).

Sound the Alarm–Zip Zip Away by Officer; DA’MONEY ALARM, g, 4, DED, Mcl 10000, 1-19, 5f, 1:00 2/5. B-Samuel L. Breaux (LA.).

Storm Wolf–Angel of the Nile by Pioneerof the Nile; WINDY GLO SAL, f, 4, PEN, Mcl 12500, 1-19, 6f, 1:12 1/5. B-Maria Haire (PA.).