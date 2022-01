North American Maiden Winners Jan. 21

Algorithms–G Mom by Dynaformer; MATH MAN, c, 3, FG, Mcl 30000, 1-21, a7 1/2fT, 1:37 2/5. B-Lucky Seven Stable (KY.).

Flintshire (GB)–Silva (FR) by Anabaa; SEIGNEUR, c, 3, TAM, Msw, 1-21, 1mT, 1:39 2/5. B-Brookdale Thoroughbreds, Inc. (KY.).

Gone Astray–From Top to Bottom by Hard Spun; STORMY PATTERN, c, 3, GP, Moc 50000, 1-21, 1m, 1:37 2/5. B-Ruben Valdes (FL.). $13,000 2021 OBSSUM.

Jimmy Creed–Mini Candy by Candy Ride (ARG); GIMME CANDY, f, 3, DED, Msw, 1-21, 7 1/2f, 1:35 4/5. B-Denny Andrews (KY.).

Medaglia d’Oro–Westit (GB) by Tapit; ORIGO, g, 3, TAM, Mcl 32000, 1-21, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Wertheimer et Frere (KY.).

Mizzen Mast–Walking Miracle by Into Mischief; STITCHED, c, 3, FG, Mcl 30000, 1-21, a7 1/2fT, 1:37 2/5. B-Nathan McCauley (KY.).

Mshawish–Cheerforlute by Midnight Lute; CHEERFOR MSHAWISH, c, 3, DED, Mcl 20000, 1-21, 5f, 1:00 3/5. B-Mshawish Syndicate, J. E. Jumonville &Bunny Jumonville (LA.). $11,500 ’20 ESLYRL; $8,000 2021 OBSSPR.

New Year’s Day–Slow Gin by Pulpit; MAXIMUM IMPACT, c, 3, MVR, Msw, 1-21, 1m, 1:40 2/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.).

Overanalyze–Curlin Copy by Tenpins; SMART ANALYSIS, g, 3, DED, Msw, 1-21, 6 1/2f, 1:22 2/5. B-Danny M. Brown & Donna B. Brown (LA.). $1,500 ’20 ESLYRL.

Quality Road–Kitty Wine (MSW$258,230), by Lemon Drop Kid; ARMAGNAC, c, 3, SA, Msw, 1-21, 1 1/16m, 1:46 . B-Stone Farm & Joseph W. Sutton (KY.). $210,000 ’20 KEESEP.

Race Day–Too Bad Fu by Fusaichi Pegasus; I LIKE DREAMING, c, 3, FG, Mcl 12500, 1-21, 1m 70y, 1:45 2/5. B-4 M Ranch (LA.). $8,500 ’20 ESLYRL.

Shanghai Bobby–Orchid Isle by Zamindar; GOLDEN ISLE, f, 3, GP, Mcl 12500, 1-21, a5 1/2f, 1:04 4/5. B-Dr. Derek Paul (FL.).

Songandaprayer–Solar Dance by Kingmambo; AKEMI, f, 3, TAM, Mcl 16000, 1-21, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Giraluna Stables, Inc. (FL.).

Stanford–Kathleen Rose (G2P$342,238), by Good Journey; AUTISM INNOCENCE, f, 3, GG, Msw, 1-21, 6f, 1:13 . B-B&B Zietz Stables, Inc. (CA.). $7,000 ’20 CTNAUG.

War Front–Naples Parade by Street Cry (IRE); NAPOLEONIC WAR, c, 3, TAM, Msw, 1-21, 1mT, 1:39 2/5. B-White Birch Farm, Inc. (KY.).

Will Take Charge–Tell a Great Story by Bluegrass Cat; HOLDING COURT, f, 3, GP, Moc 50000, 1-21, 1m, 1:39 1/5. B-Jim Hill & Susan Hill (KY.).

Bluegrass Cat–Masterful Lass by Mizzen Mast; LEMON ZINGER, c, 4, GG, Mcl 8000, 1-21, 6f, 1:11 2/5. B-Lou Neve (CA.). *1/2 to Avanti Bello(MSW$567,376).

Cajun Breeze–Girls Night Out by Montbrook; CAJUN SPICE, f, 4, TAM, Mcl 16000, 1-21, 7f, 1:26 1/5. B-Shadybrook Farm, Inc. (FL.).

Cinco Charlie–Slewpy’s Star by Star Programmer; SLEWPY’S HALO, f, 4, DED, Mcl 5000, 1-21, 6 1/2f, 1:23 4/5. B-Ralph Colville (KY.). $18,000 ’19 FTKOCT; $12,000 ’19 KEEJAN.

Delhomme–La Profesora by Well Informed; CANYON DEL ORO, g, 4, SUN, Mcl 8000, 1-21, 6f, 1:11 1/5. B-Allen Farm, LLC (NM.). $10,000 ’19 RUIAUG.

Fast Anna–Two Trail Sioux (G2$664,960), by Indian Charlie; ANNA VOLANTE, f, 4, FG, Msw, 1-21, 6f, 1:11 . B-Litt Family Trust, Jason Litt & SBRacing Corp (KY.). $140,000 2020 FTMTYO. *1/2 to Ghostwalking($380,795).

Jack Milton–Raging Storm by Unbridled Energy; BOUDOIR BURLESQUE, f, 4, MVR, Msw, 1-21, 6f, 1:15 3/5. B-Pope McLean, Marc McLean & Pope McLeanJr. (KY.). $4,000 ’19 KEESEP.

Kitten’s Joy–Coronette by Empire Maker; JIMMY DAN, g, 4, FG, Msw, 1-21, 1 1/8mT, 1:55 3/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $95,000 ’19 KEESEP.

Lookin At Lucky–Georgie’s Sweetie by Tribal Rule; LOOKIN AT SWEETIE, f, 4, SA, Mcl 20000, 1-21, 6f, 1:12 4/5. B-George Schwary (KY.).

Poseidon’s Warrior–La Belle Dame by Bertrando; LORD BERRIER, g, 4, TAM, Mcl 25000, 1-21, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Bonnie Heath Farm, LLC (FL.). $30,000 ’19 OBSOCT.

Shackleford–Window Shopper by Dynaformer; MONGOLIAN FORD, g, 4, SA, Mcl 50000, 1-21, 1m, 1:40 1/5. B-Ganbaatar Dagvadorj (KY.).

Speightster–Star White by Naevus; BOWL OF CHERRIES, f, 4, SA, Mcl 50000, 1-21, 6 1/2fT, 1:16 1/5. B-Rose Hill Farm (KY.). $85,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Shanghai Tariff(MSW$426,945).