North American Maiden Winners Jan. 22

American Pharoah–Tizabella by Tiznow; TIZ OF THEE, c, 3, FG, Msw, 1-22, 1mT, 1:38 . B-Woodford Thoroughbreds, LLC (KY.).

American Pharoah–Vivacious Venezie by Tapit; SAVAGE SAILOR, g, 3, GP, Mcl 16000, 1-22, a1m 70y, 1:42 1/5. B-Alex G. Campbell, Jr. Thoroughbreds, LLC (KY.).

Bernardini–D’oro Tomorrow by Medaglia d’Oro; SUNDOWN WARREN, c, 3, SA, Mcl 50000, 1-22, 1mT, 1:37 3/5. B-Hardacre Farm LLC (FL.). $24,000 ’20 KEESEP.

Cairo Prince–Visavis by Indian Charlie; LA BELLEZA NEGRA, c, 3, TP, Msw, 1-22, 6f, 1:12 2/5. B-Brereton C. Jones (KY.). *1/2 to Creative Style($266,911).

Central Banker–Young Anna Lee by Posse; BANK ON ANNA, f, 3, AQU, Msw, 1-22, 6f, 1:11 3/5. B-Lou Corrente (NY.).

Classic Empire–Walloon by Alphabet Soup; CLASSICAL ROMANCE, f, 3, SA, Mcl 50000, 1-22, 1m, 1:41 2/5. B-Stonehaven Steadings (KY.).

Congrats–Maggies Ransom by Thunder Gulch; GRACELEADSUSHOME, f, 3, FG, Msw, 1-22, 6f, 1:12 2/5. B-Stephen Brown (LA.). $20,000 ’20 ESLYRL; $65,000 2021 OBSSPR.

Cowtown Cat–Milwaukee Queen by Milwaukee Brew; CATMAN JACK, g, 3, MVR, Msw, 1-22, 6f, 1:13 . B-Mapleton Thoroughbred Farm (OH.).

Dialed In–Shine Softly by Aldebaran; PEACEFUL WATERS, c, 3, FG, Msw, 1-22, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Mark Toothaker & Keith Crupper (KY.). $50,000 ’20 OBSOCT; $220,000 2021 OBSSPR.

El Kabeir–Promised Money (IRE) by Dark Angel (IRE); SALIMAH (IRE), f, 3, TAM, Msw, 1-22, 1mT, 1:38 2/5. B-Yeomanstown Stud (IRE.). 180,000gns ’20 TATOCT. ***FIRST NORTH AMERICAN WINNER FOR SIRE

Frost Giant–Wundahowigothere by Big Brown; MISTER LARRY, c, 3, AQU, Msw, 1-22, 6f, 1:10 3/5. B-Sunrise Stables LLC (NY.).

Ghostzapper–Gauche by Smart Strike; GUNFIGHTER, c, 3, FG, Msw, 1-22, 1 1/16m, 1:45 1/5. B-F. Thomas Conway (KY.). $220,000 ’20 KEESEP.

Hard Spun–Love and Marriage by Arch; CHULA GIRL, f, 3, GG, Mcl 25000, 1-22, 6f, 1:13 . B-Justice Family Racing LLC (KY.). $15,000 ’20 KEESEP.

Into Mischief–Urloveisasymphony by Forest Wildcat; SUNDAY MISCHIEF, c, 3, LRL, Msw, 1-22, 6f, 1:12 4/5. B-Deann Baer & Greg Baer DVM (KY.). $175,000 ’20 FTYRLS; $75,000 2021 FTMTYO.

Keen Ice–Majesty’s Crown by First Defence; MAJESTIC FRONTIER, g, 3, LRL, Mcl 16000, 1-22, 1 1/16m, 1:47 2/5. B-Renate Jackson & Gerald Grabcheski (NY.).

Liam’s Map–Tiz Fashionable by Distorted Humor; LIAM’S KISS, f, 3, GP, Msw, 1-22, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.). $160,000 ’19 KEENOV.

Lord Nelson–Reina Maria by Songandaprayer; PURE ROCKET, c, 3, OP, Mcl 30000, 1-22, 1m, 1:39 3/5. B-Mulholland Springs, LLC (KY.). $460,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Maximus Mischief(G2).

Mastery–Justasprinkle by Gilded Time; HAZY COMMAND, f, 3, FG, Msw, 1-22, 6f, 1:10 4/5. B-Belvedere Farm Inc. (KY.). $75,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Justalittlesmoke(MSW$737,870).

Midnight Storm–Suzee Sunrise ($374,077), by Chester House; STAR SHOPPING, c, 3, GP, Mcl 35000, 1-22, a1m 70y, 1:41 4/5. B-Colette Farm LLC (KY.). *1/2 to Golden Brown(G3$744,620).

Mo for the Money–Dial Nineoneone by Dialed In; ONEIGHTHUNDREDCASH, g, 3, OP, Mcl 30000, 1-22, 6f, 1:12 1/5. B-Mr. & Mrs. John and Libbie Francis/Eileen Thiel & Ingrid Mason (AR.).

Mo Tom–Lady Lutie by Midnight Lute; LUTIE MO, f, 3, DED, Msw, 1-22, 6 1/2f, 1:23 1/5. B-Riceland Racing Stables LLC (LA.).

Oxbow–Tapitstry by Tapit; HAPPY JACK, c, 3, SA, Msw, 1-22, 6f, 1:11 . B-Calumet Farm (KY.).

Sky Mesa–Hard Way Ten by Rock Hard Ten; MOB BOSS, c, 3, GG, Msw, 1-22, 6f, 1:10 3/5. B-Thomas W. Bachman (CA.). $50,000 ’20 FTCYRL.

Strong Mandate–Graceful Gal by Curlin; DASHING DEMI, f, 3, GG, Mcl 12500, 1-22, 1m, 1:42 2/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $19,500 2021 CALMIX.

Tapit–Speedinthruthecity (MG3P$402,751), by City Zip; SPEEDOMETER, f, 3, HOU, Msw, 1-21, 6f, 1:12 1/5. B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.). *Full to Nitrous(G1P$563,382).

Tourist–Bronte (GB) by Oasis Dream (GB); KATIES A LADY, f, 3, TAM, Mcl 16000, 1-22, 1mT, 1:38 2/5. B-Don Alberto Corporation (KY.). $8,000 2021 OBSSUM.

Uncaptured–Exchange Identity by Leroidesanimaux (BRZ); ONE IDENTITY, f, 3, GP, Moc 50000, 1-22, 6f, 1:11 3/5. B-Laurie Plesa, David Melin, Leon Ellman,Karl Glassman & Cathi Glassman (FL.).

Valiant Minister–Loblolly Pine by Officer; MIL DOSCIENTOS, c, 3, TAM, Mcl 16000, 1-22, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-John C. Pereira (FL.). $1,200 ’20 OBSOCT.

Violence–Brinkley by City Zip; FEROCIOUSLY, c, 3, FG, Msw, 1-22, 6f, 1:11 3/5. B-Douglas Scharbauer (KY.). $410,000 ’20 KEESEP.

Violence–Milehigh Butterfly by Sky Mesa; GUN RUSH, g, 3, TP, Mcl 30000, 1-22, 6f, 1:13 3/5. B-Two Hearts Farm II LLC & Mike cogan. (KY.). $50,000 ’20 FTKOCT.

Will Take Charge–Sweet Nothings by Street Cry (IRE); SWEET DUTCHESS, f, 3, TAM, Msw, 1-22, 1mT, 1:37 1/5. B-Don Alberto Corporation (KY.). $28,000 2021 OBSSPR.

American Pharoah–Dancing General (MSW$324,800), by General Meeting; RHYTHMIC RULER, c, 4, HOU, Msw, 1-22, 5 1/2f, 1:05 . B-Jack Swain III (KY.). $190,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Blingismything(G3$294,830).

Awesome Bet–Fire Ship by Colonel John; LIGHT AS A WHISPER, f, 4, DED, Mcl 10000, 1-22, 6 1/2f, 1:23 1/5. B-Barbara Abbott and Lora Pitre (LA.).

Awesome of Course–Garter Belt by Anasheed; AWESOME FAMILY, g, 4, GP, Mcl 16000, 1-22, a5f, :56 3/5. B-Jacks or Better Farm Inc. (FL.). *Full to Twotwentyfive A(MSW$311,628) *1/2 to Garter and Tie(MSW$449,295) *Full to Shivaree(G1P$546,294).

Jess’s Dream–Richard’s Chick by Congrats; JULIE’S GRACE, f, 4, TAM, Mcl 10000, 1-22, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-David McGinn (FL.).

Kitten’s Joy–Blue Grass Music by Bluegrass Cat; EL JOY, g, 4, GG, Msw, 1-22, 1m, 1:38 4/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $30,000 2020 OBSSPR. *Full to Henley’s Joy(G1$1,128,391).

Laoban–Elusive Jozi ($263,336), by Johannesburg; OLIVER’S FORTUNE, g, 4, AQU, Mcl 25000, 1-22, 1m, 1:37 2/5. B-Seacoast Thoroughbreds of New England (NY.).

New Bay (GB)–Majestic Dancer (IRE) by Danehill Dancer (IRE); CALI BAY (IRE), g, 4, SA, Msw, 1-22, 6fT, 1:08 2/5. B-Lawn View Stud (IRE.). 25,000EUR ’19 GOFSPT. ***FIRST NORTH AMERICAN WINNER FOR SIRE

Oxbow–Holy Roan by Macho Uno; OXBOW WIND, c, 4, DED, Mcl 10000, 1-22, 6 1/2f, 1:22 3/5. B-Calumet Farm (KY.).

Speightster–Woodland Sprite by Woodman; EPICUREAN, f, 4, HOU, Msw, 1-21, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Kathie Maybee & Rhianon Farm, Inc. (KY.). $50,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Springboard($257,722).

Successful Appeal–Best Mom by Chester House; BIG SUCCESS, g, 4, OP, Msw, 1-22, 6f, 1:11 1/5. B-Mr. & Mrs. Mark A. Burdette (AR.).

Tapit–African Jade by Seeking the Gold; EMERALD EXPRESS, c, 4, MVR, Msw, 1-22, 6f, 1:10 2/5. B-Clearsky Farms (KY.). *1/2 to Lord Nelson(MG1$958,271).

The Hunk–Seeking Heaven by Petionville; A HUNK OF HEAVEN, g, 4, HOU, Mcl 5000, 1-21, 6f, 1:13 4/5. B-Eureka Thoroughbred Farm (TX.). $5,000 ’19 TEXAUG. *1/2 to Heavenville(MSW$461,922).

Will Take Charge–Emma Darling by Hennessy; SWEET GINGER, f, 4, TP, Mcl 5000, 1-22, 6f, 1:14 2/5. B-Waymore LLC (KY.). $20,000 ’19 KEESEP.

Capital Account–Good Party by Good Journey; PARTYATTHECAPITAL, m, 5, SUN, Mcl 6500, 1-22, 1m, 1:40 1/5. B-BG Stables & Hector Palma (CA.).