North American Maiden Winners Jan. 23

American Freedom–Cowgirl in Love by Cowboy Cal; MILLIGANMIKEANDME, f, 3, OP, Mcl 20000, 1-23, 1 1/16m, 1:50 1/5. B-Paul J. Rigali, Jr. (AR.). $15,000 2021 TEXAPR.

Animal Kingdom–Behavioral by Include; AUCTION KINGDOM, c, 3, LRL, Mcl 10000, 1-23, 7f, 1:25 4/5. B-Tim Thornton & Godolphin (KY.). $1,000 ’20 FTKOCT.

Bahamian Squall–Awesome Rekha by Awesome Again; HOORAYHOORAYHOORAY, g, 3, GP, Msw, 1-23, 7f, 1:26 . B-Milton W Wolfson (FL.).

Connect–Clear Destiny by Deputy Minister; LEGERITY, f, 3, TP, Msw, 1-23, 1 1/16m, 1:48 3/5. B-Scarteen Stud LLC (KY.). $50,000 ’19 KEENOV; $185,000 ’20 KEESEP.

Cupid–Veturia by Distorted Humor; QPIDSCARIZMATKQTEE, f, 3, LRL, Msw, 1-23, 5 1/2f, 1:06 . B-Brunacini Stables Inc (PA.). $20,000 ’19 FTMWIN.

Ghostzapper–Sierra Vista (GB) (G2$454,900), by Atraf (GB); SIN CITY GAL, f, 3, FG, Msw, 1-23, 5 1/2fT, 1:05 2/5. B-Joel Hunsbuger & Black Oak Farm (KY.). *Full to Golden Rifle(SW$292,984) *1/2 to Stubbins(G2$562,051).

Goldencents–Miss Livona by Dixie Union; KYMMIES CHARDONNAY, f, 3, LRL, Mcl 10000, 1-23, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Equus Farm (KY.). $30,000 ’20 FTKOCT.

Gormley–Light the Causeway by Giant’s Causeway; BISTRITA, f, 3, AQU, Mcl 40000, 1-23, 6f, 1:11 4/5. B-Saratoga Glen Farm LLC (NY.). $90,000 ’19 FTNOCT.

Gormley–Saratta by Flower Alley; CROSBY BEACH, c, 3, SA, Msw, 1-23, 1 1/8mT, 1:49 4/5. B-Kathie Maybee & Gary Jemo (PA.). $57,000 ’20 FTKOCT; $15,000 ’20 KEEJAN; $150,000 2021 FTMTYO.

Gun Runner–Embur’s Song (champion in Canada, $616,926), by Unbridled’s Song; PEACE PEDDLER, f, 3, OP, Msw, 1-23, 6f, 1:11 3/5. B-Bridlewood Farm (FL.). $200,000 ’20 KEESEP.

Include–Doeling by Purim; MANDY GREEN, f, 3, GP, Mcl 35000, 1-23, a1m 70y, 1:43 1/5. B-Tom Proctor (KY.).

Lookin At Lucky–Biloxi Princess by Animal Kingdom; DOCTOR RON, c, 3, GP, Mcl 16000, 1-23, 6f, 1:12 3/5. B-J. David Richardson (FL.).

Majestic Harbor–Ithinkihadthatone by War Chant; ONEPARTICULRHARBOR, c, 3, SA, Mcl 50000, 1-23, 1m, 1:42 3/5. B-David Osborne & Loren Osborne (CA.).

Munnings–Papa’s Forest by Forestry; ZOZOS, c, 3, FG, Msw, 1-23, 6f, 1:11 . B-Barry Butzow & Joni Butzow (KY.).

Outwork–Conquest Lil Miss by Horse Greeley; MANORELLI, f, 3, SA, Msw, 1-23, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $6,000 ’19 KEENOV; $25,000 ’20 KEESEP.

Palace Malice–Gigglin’ Gal by Consolidator; RISATA, f, 3, TP, Mcl 30000, 1-22, 6f, 1:13 1/5. B-Randy Bloch, et al (KY.).

Speightster–Caseys Irish Pride by Salt Lake; RHODIUM RUNNER, g, 3, GG, Mcl 25000, 1-23, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Reggie Beeson & Tim Beeson (KY.). $10,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Proforma(G3$509,490).

Speightster–Hot Water by Medaglia d’Oro; HOT AND SULTRY, f, 3, OP, Msw, 1-23, 6f, 1:10 4/5. B-Cobalt Investments, LLC (KY.). $475,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Tracksmith(G3P$282,133).

American Pharoah–Lady Zieg by Touch Gold; THE PHARAOH’S GIRL, f, 4, GG, Msw, 1-23, 6f, 1:10 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $330,000 ’19 KEESEP.

Frosted–Jeanne’s Honor by Honour and Glory; FROSTED BOURBON, f, 4, AQU, Mcl 40000, 1-23, 6f, 1:14 1/5. B-Jerry Bilinski DVM (NY.). $240,000 ’18 KEENOV; $120,000 ’19 FTKOCT.

Frosted–Precious Stone (IRE) by Galileo (IRE); PURE FASHION (GB), f, 4, TP, Mcl 7500, 1-23, 1m, 1:43 2/5. B-Haras Don Alberto (GB.). $15,000 2021 KEEAPR; $27,000 2022 KEEJAN.

Get Stormy–Up and Away by Monashee Mountain; MISS GETTY UP, f, 4, TP, Mcl 15000, 1-23, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-William B. Bradley (KY.).

Khozan–Jelly Cable by Sky Mesa; CAPTAIN, c, 4, TAM, Mcl 10000, 1-23, 6f, 1:12 . B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL.).

Liam’s Map–Not Tonight by Bluegrass Cat; YEGUITA QUEEN, f, 4, GP, Mcl 12500, 1-23, 6f, 1:13 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $140,000 ’19 KEESEP.

Medaglia d’Oro–Sly Storm by Storm Cat; IAN DUNROSS, c, 4, LRL, Mcl 10000, 1-23, 1 1/16m, 1:47 2/5. B-Glen Hill Farm (KY.). $35,000 ’19 FTKOCT.

Palace Malice–Milwaukee Woman by Milwaukee Brew; NO MALICE, g, 4, LA, Mcl 3500, 1-23, 4 1/2f, :53 1/5. B-Terry C. Lovingier (CA.).

Speightstown–Perfect La Comete by Perfect Soul (IRE); SPEIGHT’SPERCOMETE, c, 4, FG, Msw, 1-23, 6f, 1:10 2/5. B-Charles Fipke (KY.).

The Factor–Star’s Woman by Elusive Quality; SIX FEET APART, f, 4, GP, Moc 40000, 1-23, a5f, :57 . B-Mark Breen (KY.).

Vancouver (AUS)–Marq the Moment by Marquetry; OF THE MOMENT, c, 4, HOU, Msw, 1-22, 1mT, 1:39 2/5. B-Lyda M. Williamson (KY.).