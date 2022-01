North American Maiden Winners Jan. 26

Exaggerator–On the Same Page by Catienus; CAGUA, f, 3, GP, Mcl 16000, 1-26, a1m 70y, 1:42 2/5. B-JayArDee Stables & Haras Dona Icha deOcala LLC (KY.). $13,000 ’19 KEENOV; $4,000 ’20 OBSOCT.

Honor Code–Classiest Gem by Dehere; STACIAS RUBY, f, 3, GP, Mcl 16000, 1-26, 6f, 1:13 . B-Don M. Robinson & Allen Schubert (KY.). $9,000 ’20 KEESEP; $12,000 2021 OBSMAR. *1/2 to Malagacy (G2$627,920).

Klimt–Tenampa by Bernstein; MURUMBI, f, 3, TAM, Mcl 25000, 1-26, 7f, 1:27 4/5. B-Michael Ellis, Joe B. Mulholland Jr. & John P. Mulholland (KY.). $8,000 ’20 KEEJAN; $12,000 2021 OBSSPR.

Midshipman–Merryvale by Bertrando; BRAVO ZULU, f, 3, GP, Mcl 35000, 1-26, a7 1/2fT, 1:31 3/5. B-Four Horsemen’s Ranch (FL.). *1/2 to Freedom Matters (SP$315,370).

Noble Bird–Rockandrollqueen by Deputy Commander; ROYAL ROCKER, f, 3, TAM, Mcl 16000, 1-26, 1m 40y, 1:45 2/5. B-Dr. Tiffany A Atteberry & Scott Brown (FL.). $20,000 ’20 OBSOCT. *1/2 to Lookinlikeaqueen ($255,717).

Shackleford–Legs Like Betty by Awesome Again; LEGS LIKE SHACK, f, 3, PEN, Mcl 12500, 1-25, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Tall Oaks Farm (ON.).

Bayern–Lake Michigan by Pleasant Tap; FAR BEYOND, g, 4, DED, Msw, 1-26, 6 1/2f, 1:22 4/5. B-McCann Bloodstock & Mallory Farm (KY.). $3,500 ’19 KEESEP.

Brody’s Cause–Amore Grand by Grand Slam; BRODY SLAM, f, 4, PRX, Mcl 10000, 1-26, 1m 70y, 1:53 1/5. B-Frank Jones Jr. (KY.).

Brody’s Cause–Comfort Level by Mizzen Mast; LOULOVESTHERIVER, g, 4, PRX, Mcl 10000, 1-26, 1m, 1:47 1/5. B-TLC Thoroughbreds, LLC (NY.). $42,000 ’18 FTNOCT; $60,000 ’19 FTNAUG; $30,000 2020 OBSSPR.

Empire Maker–Vaulcluse by A.P. Indy; NETTE NETTE, f, 4, TAM, Msw, 1-26, 6f, 1:12 3/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $950,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Lukes Alley (champion in Canada, $795,122).

Speightstown–Spun Cap by Hard Spun; DREAM OF WARRIOR, g, 4, PEN, Mcl 7500, 1-25, 6f, 1:13 . B-Tew LP (KY.). $7,000 ’19 FTKOCT.

Super Saver–Silken Lily by Grand Slam; TAMI’S ORCHID, f, 4, TAM, Mcl 16000, 1-26, 1m 40y, 1:45 2/5. B-Mrs. Gerald A. Nielsen (NY.).

Time Bandit–Believe in Katie by High Cotton; ZYDECO RED, g, 4, DED, Mcl 20000, 1-26, 5f, 1:00 1/5. B-Gerald L Averett Jr (LA.).