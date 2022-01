North American Maiden Winners Jan. 27

American Freedom–Keep Crossing by Istan; GOOD SKATE, g, 3, AQU, Mcl 50000, 1-27, 7f, 1:24 2/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $35,000 2021 FTMTYO.

Klimt–Erma Lee ($272,245), by Stormy Atlantic; PERFECT PICTURE, g, 3, GP, Mcl 25000, 1-27, a5f, :57 2/5. B-A&A Farms (ON.). $65,000 ’19 KEENOV; $10,000 ’20 KEEOCT.

Pollard’s Vision–Fresh Sheet by Meadowlake; POLLARD’S XPRESS, g, 3, HOU, Mcl 7500, 1-27, 1m, 1:42 3/5. B-Centerhills Farm & Brad Heidelberg (KS.).

Practical Joke–Poppy’s Baby Girl (GB) by Yankee Victor; JOKEMEISTER, c, 3, AQU, Mcl 20000, 1-27, 6f, 1:12 3/5. B-Murray Stroud & Endeavor Farm (KY.). $35,000 ’20 FTKOCT; $20,000 2021 FTMTYO. *1/2 to Youcan’tcatchme(champion in Canada, $425,710).

Practical Joke–Goforitmrsmiller by Speightstown; COMEDIC, f, 3, GP, Msw, 1-27, a5f, :57 1/5. B-Amy Rabanal, DVM, Constance Wickes &Highclere, Inc. (KY.). $150,000 ’20 FTYRLS; $800,000 2021 FTFGUL. *1/2 to Grade One($288,651).

Summer Front–Strikes a Chord by Smart Strike; FRAN’S STRIKE, c, 3, GP, Mcl 12500, 1-27, a5 1/2f, 1:04 1/5. B-Summer Front Syndicate & Mario Gamboa (KY.). $7,000 ’20 KEESEP.

Flashpoint–Meadow Gold Maker by Big Top Cat; FLUFFPOINT, g, 4, FG, Mcl 10000, 1-27, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Joe Duhon (LA.).

Magna Graduate–Moon Stone Madness by Grand Slam; SELLING SHORT, g, 4, HOU, Mcl 5000, 1-27, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Clark O. Brewster (OK.).

Redeemed–Figgy Annette by Stop the Music; ON A WHIM, g, 4, CT, Mcl 12500, 1-26, 7f, 1:30 1/5. B-Harold Armstrong (WV.).

Texas Red–Patriotic Viva by Whywhywhy; VIVA LA RED, f, 4, GP, Msw, 1-27, 1 1/16m, 1:44 2/5. B-Erich Brehm & Charles Hovitz (KY.). *1/2 to Diamond Oops(MG2$1,364,483).

Freedom Child–Sweet Music by Melodisk; SHOOFLY PIE, m, 5, CT, Mcl 12500, 1-26, 6 1/2f, 1:24 2/5. B-Naomi R. Long (WV.). *1/2 to Red Hot Diva(MSW$411,626).

Interactif–Lady Dashiell by Kiridashi; ACTIFDASH, g, 5, DED, Mcl 10000, 1-27, 1m, 1:45 3/5. B-Raleigh S. Cox (LA.).

Race Day–Kodiak Kocktail by Kodiak Kowboy; SIP, m, 5, HOU, Msw, 1-27, 1mT, 1:39 1/5. B-Southern Springs Stable (AR.).