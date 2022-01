North American Maiden Winners Jan. 28

Atreides–Factor One by The Factor; SOUL OF AN ANGEL, f, 3, GP, Mcl 25000, 1-28, a1m 70y, 1:43 1/5. B-Westbrook Stables LLC (KY.).

Court Vision–Princess Perfect by Crafty Friend; CRAFTY PRINCESS, f, 3, FG, Mcl 10000, 1-28, 1m, 1:43 4/5. B-Robkat Racing Stable, LLC (LA.).

Creative Cause–Randyanna by Dynaformer; ANNA CLAUSE, f, 3, HOU, Mcl 15000, 1-27, 7f, 1:26 2/5. B-Sean Fitzhenry (KY.). $2,000 ’20 FTKOCT.

Danzing Candy–Star Field by Decarchy; YOUTE, f, 3, SA, Msw, 1-28, 6 1/2fT, 1:16 2/5. B-Packsaddle Road, LLC (CA.). $10,000 ’20 CALMIX.

El Deal–Fifth of April by Dehere; EL BLAZE, g, 3, SUN, Msw, 1-28, 5f, :58 1/5. B-Steve Martin & Brooke Martin (OK.).

Goldencents–Sylvan Light by Teton Forest; SHINY PENNY, f, 3, CT, Msw, 1-28, 4 1/2f, :52 4/5. B-Rivendell Farm LLC, Bill Phillips &Jenny Phillips (KY.). $9,000 ’20 FTKOCT.

Gone Astray–Concerted Effort by Concerto; GIVE IT A GO, g, 3, TAM, Mcl 16000, 1-28, 1 1/16m, 1:50 1/5. B-Shade Tree Thoroughbreds Inc & Geoff Roy & Tom Fitzgerald (FL.).

Heaven’s Glory (JPN)–Swiss Breeze by Swiss Yodeler; MAJESTIC WIND, g, 3, SA, Mcl 50000, 1-28, 6fT, 1:10 1/5. B-Randy Frank & Jeri Frank (CA.).

Into Mischief–Melrose Woods by Broken Vow; EXXALTRESS, f, 3, AQU, Msw, 1-28, 6f, 1:11 4/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.). $200,000 ’20 FTYRLS; $350,000 2021 FTFGUL.

Itsmyluckyday–Steely Vana by Van Nistelrooy; LATIN NIKKITA, f, 3, TAM, Mcl 32000, 1-28, 1 1/16m, 1:48 3/5. B-Judy B. Clemow (KY.). $2,500 ’20 OBSOCT.

Maclean’s Music–War Relic by Pulpit; WINTERWOOD, c, 3, OP, Mcl 50000, 1-28, 1 1/16m, 1:48 1/5. B-Mueller Thoroughbred Stable, LTD. (KY.). $400,000 ’20 FTYRLS.

Marking–Thruthelookinglass by Dome; MISS LORDOSIS, f, 3, SUN, Msw, 1-28, 5f, :58 2/5. B-Dan Delaney (NM.).

Micromanage–Call Me Swift by Bernardini; MASON MANIA, g, 3, PEN, Mcl 16000, 1-28, 6f, 1:10 4/5. B-Newtown Anner Stud Farm (NY.).

Mission Impazible–Scott’s Aly Cat by Tale of the Cat; MY LAST MISSION, c, 3, AQU, Mcl 25000, 1-28, 6f, 1:13 . B-Sequel Thoroughbreds (NY.). $40,000 2021 OBSSPR.

Mr. Big–Patsy G and Me by Unusual Heat; VINCERO GRANDE, f, 3, GG, Msw, 1-28, 1m, 1:39 2/5. B-George Krikorian (CA.). $8,000 ’20 FTCYRL.

My Golden Song–Foxy Boss by Street Boss; IMALUCKYCHARM, f, 3, HOU, Msw, 1-27, 1mT, 1:40 4/5. B-Ronald Ellerbee & Margaret Ellerbee (TX.). $38,000 ’20 TEXSUM.

Overanalyze–Arabella by Trappe Shot; ARABELLAS GIRL, f, 3, AQU, Mcl 25000, 1-28, 6f, 1:13 4/5. B-Seidman Stables LLC (NY.). $2,000 ’20 FTMYRL.

Overanalyze–Pearl de Vere ($329,163), by Songandaprayer; OLD HOMESTEAD, c, 3, DED, Msw, 1-28, 5f, :58 3/5. B-Marablue Farm LLC & Pegasus Stud LLC (FL.).

Pimpernel–Max Speed by Omega Code; MAJOR GRIFFIN, g, 3, DED, Mcl 20000, 1-28, 6 1/2f, 1:23 . B-Bill Langford & Karen Keen (LA.). $2,700 2021 TEXAPR.

Practical Joke–Stone Hope by Grindstone; LIGHTNING STRUCK, c, 3, DED, Msw, 1-28, 5f, 1:00 1/5. B-Nursery Place (KY.). $100,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Spirit of Valor(G2).

Summer Front–Tide Is High by Broken Vow; HIGH FRONT, g, 3, GP, Msw, 1-28, a5fT, :56 . B-George Strawbridge Jr. (KY.).

Uncle Lino–Flatter’s Secret by Flatter; UNCLE GARY G, g, 3, PEN, Mcl 25000, 1-28, 1m, 1:39 4/5. B-William E. Riddle, Jr. (PA.). $2,500 ’20 FTMYRL; $25,000 2021 FTMWIN.

Astrology–Ultimate Shopper by Yes It’s True; LIBERTY STAR, g, 4, LRL, Msw, 1-28, 6f, 1:12 2/5. B-Whisper Hill Farm (KY.). $9,000 ’19 OBSOCT; $35,000 2020 FTMTYO.

Bodemeister–Reva by Monarchos; AZURA, f, 4, TAM, Msw, 1-28, 1m 40y, 1:43 1/5. B-Watters Edge, LLC (KY.).

Cyclotron–South Texas by Swiss Yodeler; CIRCLE BACK, g, 4, GG, Mcl 5000, 1-28, 5f, :58 4/5. B-Harris Farms (CA.).

Dialed In–Fall Fantasy by Menifee; MISS DIAL, f, 4, DED, Msw, 1-28, 5f, 1:01 2/5. B-Linda Griggs (KY.). $165,000 ’19 KEESEP; $310,000 2020 FTMTYO. *Full to Chalon(G1P$992,495).

Frosted–Tiz So Sweet by Tiznow; ROCK SUGAR, g, 4, AQU, Mcl 40000, 1-28, 1m, 1:37 4/5. B-Kinsman Farm (KY.). $130,000 ’19 KEESEP.

Ghostzapper–Moyo Honey by Mizzen Mast; MR. PETERKIN, g, 4, FG, Mcl 12500, 1-28, 1m 70y, 1:46 1/5. B-Aaron Sones & Lorill Harlingten (KY.).

Goldencents–Chestnut Sugar by Horse Chestnut (SAF); GOLDEN SWEETS, f, 4, CT, Msw, 1-27, 7f, 1:28 3/5. B-Michelle DeBellis & Dominic DeBellis (KY.). $5,500 ’19 FTKOCT.

Half Ours–Silly Idea by Bernstein; SILLY SILLY, f, 4, FG, Mcl 10000, 1-28, 5 1/2f, 1:07 . B-Stacey Moak (LA.).

Hamazing Destiny–Flosy Has Atitude by Eddington; MY DAMS ATITUDE, f, 4, OP, Msw, 1-28, 6f, 1:13 3/5. B-Greg Boarman & Kim Boarman (AR.).

Include–Another Ghazo by Haynesfield; IPSUM GRATUS, f, 4, OP, Mcl 20000, 1-28, 1 1/16m, 1:50 1/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $30,000 ’19 KEESEP.

Khozan–Seekingvindication by Vindication; TUWAIM, c, 4, GP, Moc 40000, 1-28, 6f, 1:11 1/5. B-Al Shaqab Racing (FL.). *1/2 to Unapologetic($298,482).

Liam’s Map–Whirl by Curlin; YOLO CHARLOTTE, f, 4, CT, Msw, 1-27, 4 1/2f, :52 2/5. B-Evergreen Thoroughbreds Inc. (WV.).

Not This Time–Chilling Effect by Gold Fever; BOUT TIME, f, 4, FG, Msw, 1-28, a5 1/2fT, 1:04 2/5. B-Wolverton Mountain Farm, LLC (KY.). $40,000 ’18 KEENOV; $60,000 ’19 FTKJUL; $200,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Archidust(G3P$485,190).

Nyquist–Flat Screen by Pulpit; TERAWATT, g, 4, OP, Mcl 20000, 1-28, 6f, 1:13 3/5. B-McKenzie Bloodstock (KY.). $200,000 ’18 KEENOV; $300,000 ’19 FTSAUG. *1/2 to Native Bombshell(G3).

Oxbow–La Belle Epoque by Tapit; DESERT BEAUTY, f, 4, SUN, Mcl 10000, 1-28, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Calumet Farm (KY.).

Partner’s Hero–J D Rain Farrest by Power by Far; MISTER GARY, g, 4, PEN, Mcl 25000, 1-28, 6f, 1:11 4/5. B-Peter Giangiulio (PA.).

Shanghai Bobby–Viva Vega by Cobra King; APACHE TEARS, g, 4, FG, Msw, 1-28, a5 1/2fT, 1:05 1/5. B-Summer Grove Farm, LLC & Terry Gabriel (LA.). $115,000 ’19 TEXAUG. *1/2 to Southern Dude(G3P$320,842).

Vancouver (AUS)–Manner of Speaking by Langfuhr; EIGHT WEEKS LONG, c, 4, TAM, Mcl 16000, 1-28, 1m 40y, 1:44 1/5. B-Brian Culnan (NY.). $30,000 ’19 FTNAUG.

War Front–Heath by Pulpit; PRAIRIE, g, 4, FG, Mcl 30000, 1-28, a1mT, 1:39 3/5. B-Claiborne Farm & Adele B. Dilschneider (KY.).

Will Take Charge–Yachats by Forest Camp; SUMMER IS HOT, f, 4, FG, Msw, 1-28, a7 1/2fT, 1:33 1/5. B-Coteau Grove Farms, LLC (LA.). $34,000 ’19 KEESEP.