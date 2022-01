North American Maiden Winners Jan. 3

Half Ours–Cherub Heart by Dehere; DIESEL JACK, c, 3, FG, Mcl 10000, 1-3, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Clear Creek Stud LLC (LA.). $15,000 ’20 ESLYRL.

Uncle Lino–Catsuit by Sir Cat; BURANO, f, 3, PRX, Msw, 1-3, 1m, 1:44 1/5. B-SMD, Ltd. (PA.). *1/2 to Leader of the Band (G3$308,840).

California Chrome–Journey On (G1P$259,878), by Good Journey; CARMEL CRUSH, g, 4, FG, Msw, 1-3, 1 1/16m, 1:44 . B-Katierich Farms (KY.). $50,000 ’19 FTKOCT.

Haynesfield–Pristeen Queen by Diligence; PANCAKES AND BEER, f, 4, TUP, Mcl 10000, 1-3, 1m, 1:38 1/5. B-Bobbie Grissom (AZ.).

Jersey Town–Gold Club by Majestic Warrior; AUNT JOIE, f, 4, FG, Msw, 1-3, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $11,000 ’19 FTKOCT.