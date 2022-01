North American Maiden Winners Jan. 5

Animo de Valeroso–Midnight K by Midnight Lute; CHISELED JUSTICE, g, 3, MVR, Msw, 1-5, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Duncan Farms Racing, LLC (OH.).

Creative Cause–Robi Jo by Lemon Drop Kid; VLADISLAV, c, 3, TAM, Mcl 16000, 1-5, 1 1/16mT, 1:46 1/5. B-Ben Henley, Beck Henley & Sebastien Murat (KY.). $21,000 ’20 KEESEP.

Killargue–Samantha G by Macho Uno; KILLARGUE’S GIRL, f, 3, TAM, Mcl 40000, 1-5, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Anthony Calascibetta (FL.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

More Than Ready–Third Chance (G1P$481,464), by Kafwain; PRONTA, f, 3, GP, Mcl 25000, 1-5, a5 1/2f, 1:05 1/5. B-Ron Magers & Coco Equine (KY.). $10,000 ’20 KEESEP.

Munnings–Five Diamonds by Flatter; NIMITZ CLASS, c, 3, PEN, Msw, 1-4, 6f, 1:10 3/5. B-Arrowwood Farm (PA.).

Social Inclusion–Rebirther by Lemon Drop Kid; UNSOCIABLE, c, 3, GP, Moc 50000, 1-5, a5f, :57 . B-Ronald Sanchez (FL.). $37,000 2021 OBSMAR.

Twirling Candy–Shaaraat by Distorted Humor; SHARED FUTURE, f, 3, DED, Msw, 1-5, 6 1/2f, 1:22 3/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $190,000 ’20 FTYRLS.

Giant Gizmo–Fancy Ribbons by Perfect Soul (IRE); FANCYSOUL, f, 4, TAM, Mcl 10000, 1-5, 7f, 1:28 2/5. B-Hill ‘N’ Dale Farms, M. Serrani & S.Crooks (ON.). C$50,000 ’19 ONTAUG.

Nownownow–Miss Bright Lights by Siphon (BRZ); A STAR IS BORN NOW, g, 4, DED, Mcl 20000, 1-5, 7f, 1:30 . B-Robert Hewlett (LA.).

Nyquist–Hot Water by Medaglia d’Oro; SCALDING, c, 4, GP, Msw, 1-5, 1 1/16m, 1:43 3/5. B-Godolphin & Cobalt Investments, LLC (KY.). $400,000 ’19 FTSAUG. *1/2 to Tracksmith (G1P$282,133).

Slumber (GB)–Blush Again by Kitten’s Joy; SLEEPY N JOYFUL, f, 4, PEN, Mcl 7500, 1-4, 1m 70y, 1:45 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $5,000 ’19 KEESEP.

Woke Up Dreamin–Kentucky Band by Dixieland Band; RICH DREAMS, f, 4, DED, Mcl 5000, 1-5, 5f, 1:02 2/5. B-Denise Lynn Scoles (IA.).