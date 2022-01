North American Maiden Winners Jan. 6

Bradester–Shining City by Silver City; AMAZONIAN QUEEN, f, 3, HOU, Msw, 1-6, 5 1/2f, 1:08 1/5. B-Evelyn Bean (TX.).

Declaration of War–Newstouse by Unbridled’s Song; MISS YOU ELLA, f, 3, GP, Msw, 1-6, a1m 70y, 1:43 3/5. B-Equivine Farm (PA.). $135,000 ’20 FTMYRL.

Fort Larned–Zosia by Macho Uno; FORT BONZ, g, 3, FG, Mcl 12500, 1-6, 1m, 1:43 1/5. B-Brandon Adcock (LA.). $2,700 ’20 ESLYRL.

Khozan–Friends Pro by Friends Lake; HOT PEPPERS, f, 3, GP, Msw, 1-6, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL.). $40,000 ’20 OBSOCT; $16,000 2021 OBSSUM.

Lewis Michael–My Friend Lacey by My Friend Max; MILA’S KAT, f, 3, DED, Mcl 20000, 1-6, 6 1/2f, 1:25 1/5. B-Daman Paul Albarado & Glenn Bernard (LA.).

Lord Nelson–New Key by Majesticperfection; SOVEREIGN OF SPEED, g, 3, GP, Mcl 25000, 1-6, a5 1/2f, 1:04 4/5. B-Fletcher Gray & Carolyn Gray (KY.). $70,000 ’20 KEESEP; $35,000 2021 FTMTYO.

More Than Ready–Miss Gridley by Street Boss; MARATHONER, c, 3, AQU, Mcl 20000, 1-6, 6 1/2f, 1:21 4/5. B-Rockingham Ranch (KY.).

Quality Road–Yellow Boat by Lemon Drop Kid; GLIDER, c, 3, GP, Msw, 1-6, a1m 70y, 1:41 . B-R. S. Evans (KY.). $200,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Fast Boat(G2$706,349).

Tonalist–Ash Zee by Exchange Rate; SUNSET LOUISE, f, 3, AQU, Msw, 1-6, 1m, 1:42 2/5. B-Schiano Racing Inc. (NY.). $60,000 ’20 FTKOCT.

Commissioner–Rare Cookie by Rare Brick; IZANAMI, f, 4, HOU, Mcl 15000, 1-6, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Cowboy Stables,LLC (KY.).

Effinex–Shades of Grace by Seeking the Gold; SON OF AN EX, g, 4, AQU, Msw, 1-6, 1m, 1:41 3/5. B-Russell Cohen & Harry L. Landry (NY.).

Mshawish–Eden’s Moon (G1$387,216), by Malibu Moon; MERZAZ, g, 4, GP, Mcl 12500, 1-6, 1m, 1:38 1/5. B-Al Shaqab Racing (KY.).

Not This Time–Soho Star by Posse; SAMS TIME, c, 4, HOU, Msw, 1-6, 6f, 1:13 4/5. B-Elm Tree Farm, LLC & Danny Bockmon (KY.). $70,000 2020 OBSSPR.

Summer Front–Florida Keys by Arch; EVERLOVINGHAND, g, 4, FG, Msw, 1-6, a1mT, 1:41 . B-Paul Pruett (LA.). $30,000 ’19 ESLYRL.

Top Hit–French Debutante by French Deputy; FOUNDATION, f, 4, TUP, Moc 30000, 1-6, 5f, :56 1/5. B-Triple Aaa Ranch (AZ.). *1/2 to Ez Dreamer(MG3P$533,948) *Full to Uh Oh Bango(G2$691,512) *Full to Top Fortitude(G3).

Twirling Candy–Star of Trieste by Empire Maker; EXFILTRATION, f, 4, AQU, Mcl 25000, 1-6, 1m, 1:44 1/5. B-Stonewall Farm (NY.).