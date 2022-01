North American Maiden Winners Jan. 8

Acclamation–Amare by Flatter; MI AMARE, f, 3, GG, Mcl 8000, 1-8, 5f, :58 . B-Willow Tree Farm, Inc. (CA.). $3,000 ’20 CTNAUG.

Bayern–Title Winner by Tiz Wonderful; MAGOO, c, 3, OP, Mcl 40000, 1-8, 1 1/16m, 1:46 2/5. B-Kathie Maybee, Karen King, Bernard King& Bayern Syndicate (KY.). $3,000 ’20 KEESEP.

Bind–Gibes by Heckle; TWO B, g, 3, DED, Msw, 1-8, 5f, 1:01 1/5. B-Doris Hebert (LA.).

Bluegrass Cat–Kiamika by With Approval; EMERALD LAKE, f, 3, SA, Msw, 1-8, 1mT, 1:36 4/5. B-Frank Mermenstein & Elliot Kohn (CA.). *1/2 to Not in Front(champion in Dominican Rep, ) *1/2 to Crumlin Queen(MSP$301,876).

Capo Bastone–Sky Ay Ay Ay by Sky Mesa; SHE’S SO SHINY, f, 3, SA, Mcl 50000, 1-8, 1mT, 1:36 4/5. B-Davaadorj Pureuvragchaa (KY.).

Constitution–Luxor Lady by Pioneerof the Nile; ANTHONYS CLEOPATRA, f, 3, GG, Msw, 1-8, 6f, 1:10 . B-Cacchiotti Ranch (WA.).

Distorted Humor–Silverpocketsfull by Indian Charlie; IRON WORKS, c, 3, GP, Msw, 1-8, 6f, 1:09 3/5. B-Sierra Farm (KY.). $170,000 ’20 FTYRLS; $550,000 2021 OBSSPR.

Hollywood Don–Give Me a Ring by Proud Irish; HOLLYWOOD PRINCESS, f, 3, SUN, Mcl 12500, 1-8, 5f, :59 2/5. B-Tricar Stables Inc. (NM.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Midshipman–Italian Rapsody by Suave; IN THE MIDST, c, 3, HOU, Mcl 15000, 1-8, 6 1/2f, 1:22 . B-Jayme Klosterman (OH.). $4,000 ’19 KEENOV; $14,000 2021 TEXAPR.

Mshawish–Rhapsody Queen by Unbridled’s Song; MUSIC AMORE, f, 3, TAM, Mcl 32000, 1-8, 1mT, 1:37 1/5. B-Siena Farms LLC (KY.).

Noble Mission (GB)–Pleasant Cat by Tale of the Cat; LADY OF THOROTON, f, 3, AQU, Mcl 40000, 1-8, 1m, 1:44 1/5. B-Empire Equines, LLC (NY.). $18,000 2021 FTMTYO.

Oxbow–Miss Double d’Oro by Medaglia d’Oro; GOLDEN BOW, f, 3, GP, Mcl 12500, 1-8, 6f, 1:12 . B-Calumet Farm (KY.).

Point of Entry–Jazz Dancer by Dixieland Band; RIBOT’S VALENTINE, f, 3, AQU, Msw, 1-8, 6f, 1:13 4/5. B-Milfer Farm Inc. (NY.). $13,000 ’20 KEEJAN; $15,000 ’20 KEESEP.

Quality Road–Moonlight Sky by Sky Mesa; URBAN, f, 3, SA, Msw, 1-8, 6 1/2fT, 1:15 . B-China Horse Club International, LTD. (KY.). $230,000 ’20 FTKOCT; $375,000 2021 FTMTYO.

Revolutionary–Comeflywithanangel by Equality; ANGEL WINGS, f, 3, MVR, Msw, 1-8, 6f, 1:14 3/5. B-Froilan Flores (OH.).

Sassicaia–Broadway’s Maria by Maria’s Mon; YOUNG TUSCAN, g, 3, FG, Mcl 12500, 1-8, 5 1/2f, 1:06 . B-Royal B. Kraft Sr. (LA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Star Guitar–Wild About Marie (MSW$328,629), by Wildcat Heir; GUTZY, g, 3, FG, Msw, 1-8, 6f, 1:12 1/5. B-Brittlyn Inc. (LA.). *Full to Minit to Stardom(G2$536,180).

Summer Front–Street Minstrel by Street Cry (IRE); TROBAIRITZ, f, 3, FG, Msw, 1-8, a5 1/2fT, 1:06 2/5. B-Brereton C. Jones (KY.). *1/2 to Street Band(G1$1,153,595).

Tapit–Onepointhreekarats (MSW$260,299), by Medaglia d’Oro; TAPTHESPEEDOFSOUND, c, 3, GP, Moc 50000, 1-8, a1mT, 1:37 1/5. B-Live Oak Stud (FL.). *1/2 to Souper Stonehenge(MG3$345,073) *Full to Tap It to Win(G3$422,910).

Uncle Mo–Truly Together by Smart Strike; MOUFFY, f, 3, GP, Msw, 1-8, a5f, :56 3/5. B-George Strawbridge Jr. (KY.).

Union Rags–Munasara by Bernardini; IN THE UNION, c, 3, TAM, Msw, 1-8, 1m 40y, 1:41 . B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Union Rags–Oblige by Bernardini; ZAZZY ZAZZY DAZZLE, f, 3, OP, Mcl 40000, 1-8, 1 1/16m, 1:47 . B-Elm Tree Farm, LLC, Curt Leake & TheSix, LLC (KY.). $50,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Hunter O’Riley(G1$620,293).

Violence–Pulpit Angel by Pulpit; VOLCANIC, c, 3, GP, Msw, 1-8, 1m, 1:36 . B-Don Alberto Corporation (KY.). $230,000 ’20 KEESEP.

Central Banker–Fortheloveof Anna by Pleasant Tap; NEW YORK BANKER, f, 4, AQU, Mcl 25000, 1-8, 6f, 1:14 1/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.).

Hightail–Unregulated by Repriced; HEAROSEONEASTER, g, 4, HOU, Mcl 5000, 1-8, 6f, 1:14 . B-Charley Deonta Adams Scales (AR.).

Jack Milton–Adamas by Corinthian; MADISON JOY, f, 4, DED, Mcl 10000, 1-8, 6 1/2f, 1:22 4/5. B-Westwind Farms (KY.).

Not This Time–Rum Punch by Street Hero; SOY TAPATIO, g, 4, SA, Msw, 1-8, 1 1/16m, 1:44 3/5. B-Miklin Stables LLC & Five Fillies LLC (KY.). $5,000 ’19 KEEJAN.

Sadie’s Soldier–Akiane by Stormy Atlantic; AKIANE’S SOLDIER, f, 4, FG, Msw, 1-8, a7 1/2fT, 1:36 . B-Charles A Castille Jr (LA.).

Union Rags–Gifted Girl (IRE) (G1P$347,097), by Azamour (IRE); STAR SAILOR, c, 4, SA, Mcl 20000, 1-8, 1m, 1:40 . B-Mt. Brilliant Broodmares Ii LLC (KY.). $275,000 ’19 KEESEP.

Wicked Strong–Showtime Samurai by First Samurai; DAILY BRIEFING, f, 4, TAM, Mcl 10000, 1-8, 6f, 1:11 3/5. B-Farfellow Farms Ltd. (KY.). $11,000 ’19 FTKOCT; $50,000 2020 OBSMAR.

Into Mischief–Crashing Conclave by Distorted Humor; ITSY BITSY BETTY, m, 5, OP, Mcl 20000, 1-8, 6f, 1:11 4/5. B-Jim Dandy Stable (ON.). $190,000 ’18 KEESEP.