North American Maiden Winners Jan. 9

Alpha–Just a Bella by Cryptoclearance; HOT STEPPER, g, 3, AQU, Msw, 1-9, 7f, 1:27 . B-Tracy Egan (NY.). *1/2 to Broadway Bay(SP$520,457).

Atta Boy Roy–Natalie Paige by In Excess (IRE); OJITOS, g, 3, OP, Msw, 1-9, 6f, 1:12 . B-Miguel A. Silva (AR.).

Cairo Prince–Blakely’s Smile by Wildcat Heir; PRINCESS BLAKELY, f, 3, GP, Moc 50000, 1-9, a1m 70y, 1:45 1/5. B-Craig L. Wheeler (FL.). $100,000 2021 OBSSPR.

Connect–Meg Giry by Eskendereya; DON’T SWEAR DAVE, c, 3, SA, Msw, 1-9, 6fT, 1:08 3/5. B-Sun Valley Farm (KY.). $150,000 ’19 KEENOV; $105,000 2021 OBSSPR.

Distorted Humor–Royal Obsession by Tapit; RUE DE BAC, f, 3, TP, Msw, 1-9, 6f, 1:12 2/5. B-Don Alberto Corporation (KY.).

Fort Larned–Kissin Kim by Yes It’s True; KISSALOT, g, 3, FG, Mcl 15000, 1-9, 6f, 1:11 3/5. B-Adena Springs (KY.).

Goldencents–Artist Cry by Clever Cry; GOLDEN ARTIST, f, 3, FG, Mcl 12500, 1-9, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Danny M. Brown & Donna B. Brown (LA.). $4,500 ’20 ESLYRL; $20,000 2021 OBSSUM.

Itsmyluckyday–Where’s Mimi by Magic Cat; WHERE’S LUCKY, g, 3, TP, Mcl 7500, 1-9, 1m, 1:40 4/5. B-Stanley K. Amburgey & Liz Kauffman (KY.).

Klimt–Smooth Caramel by Candy Ride (ARG); STELLAR RIDE, f, 3, GP, Msw, 1-9, 6f, 1:11 . B-TK Stables LLC (KY.). $250,000 2021 OBSSPR.

Mohaymen–Nitara by Indian Charlie; MOON OVER TUSCANY, f, 3, FG, Mcl 20000, 1-9, 1m, 1:40 4/5. B-Birchwood Bloodstock, LLC (KY.). $3,000 ’19 KEENOV; $28,000 ’20 OBSOCT; $47,000 2021 OBSSPR.

Pioneerof the Nile–Fame and Fortune by Unbridled’s Song; FAVOR, f, 3, GP, Msw, 1-9, 1m, 1:36 3/5. B-Diamond Creek Farm (KY.). $500,000 ’20 FTYRLS.

Point of Entry–Pepita by Vicar; DRIFTER, g, 3, OP, Mcl 30000, 1-9, 6f, 1:12 3/5. B-Martha Pettigrew (KY.). $4,000 ’20 FTKOCT; $29,000 2021 OBSMAR.

Uncle Mo–No Lip Service by Bodemeister; DEL MO, c, 3, GG, Msw, 1-9, 1m, 1:38 . B-ERJ Racing (KY.). $90,000 ’20 KEEJAN.

Awesome of Course–Yonder Ponder by Leroidesanimaux (BRZ); STARSHIP NEBULA, f, 4, GP, Mcl 16000, 1-9, a5f, :58 1/5. B-Hallmarc Stallions LLC (FL.). $16,000 2020 OBSSUM.

Blame–Luna Lover by Malibu Moon; FLOWER MOON, f, 4, AQU, Mcl 40000, 1-9, 6 1/2f, 1:21 4/5. B-Claiborne Farm (KY.). $26,000 ’19 KEESEP; $160,000 2020 OBSSPR.

Carpe Diem–Half A. P. by Pulpit; LIVING FOR TODAY, f, 4, OP, Mcl 10000, 1-9, 1 1/16m, 1:47 3/5. B-Merriebelle Stable, LLC (KY.). $50,000 ’19 KEESEP.

Dialed In–Redheaded Rita by Tale of the Cat; DIAL AGAIN, f, 4, TP, Mcl 7500, 1-9, 6f, 1:12 4/5. B-Daniel J. Yates & Patricia J. Yates (OH.). $120,000 ’19 FTKJUL.

Exaggerator–Cozze Up Lady (G3$407,169), by Cozzene; DECEIVER, g, 4, TAM, Mcl 16000, 1-9, 1 1/16mT, 1:45 4/5. B-China Horse Club International Limited (KY.). $12,000 2020 OBSSUM. *1/2 to Kimari(G1$768,794).

Ghostzapper–Lady Mayfair by Medaglia d’Oro; GHOSTMON, g, 4, AQU, Mcl 25000, 1-9, 6f, 1:14 1/5. B-Milfer Farm Inc. (NY.). $60,000 ’19 FTKOCT.

Global Response–Spanish Slew by Seattle Sleet; SPANISH DELIGHT, f, 4, TAM, Mcl 25000, 1-9, 6f, 1:13 . B-Carlos Giraldo (FL.).

Into Mischief–Kashami by Mizzen Mast; WAYWARDNESS, f, 4, TP, Mcl 15000, 1-9, 1m, 1:40 1/5. B-Newtown Anner Stud (KY.). $200,000 ’19 FTKFEB.

Jeranimo–Doctrine by After Market; RENEGADE PRINCESS, f, 4, SA, Mcl 20000, 1-9, 1m, 1:41 1/5. B-Jeranimo Partnership (CA.).

Sky Mesa–Nasreen by Not for Love; LORD OF WAR, g, 4, GP, Msw, 1-9, a1m 70y, 1:41 . B-Shawn Mojallali (KY.).

Sway Away–Comic Kitty by Comic Strip; QUITE LOVELY, f, 4, SUN, Msw, 1-9, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Mr. & Mrs. Larry F. Nichols (NM.).

Tamarando–Chi Chi Nette by Ole’; MOMMA MOCCA, f, 4, GG, Msw, 1-9, 1m, 1:39 1/5. B-David McGlothlin (CA.). $30,000 ’19 CTNAUG. *1/2 to Mensa Heat(G1P$544,838) *1/2 to Real Heat(MSP$338,872) *1/2 to Majestic Heat(G2$578,329).