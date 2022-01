North American Non-Graded Stakes Results Jan. 1

MUCHO MACHO MAN S., GP, $150,000, 3YO, 1M, 1-1.

3—

SIMPLIFICATION, c, 3, Not This Time–Simply Confection, by Candy Ride (ARG). O-Tami Bobo, B-France Weiner & Irwin Weiner (FL), T-Antonio Sano, J-Javier Castellano, $92,070.

2—

Strike Hard, c, 3, Flashback–Coco’s Sweetie, by Tenpins. ($3,000 ’20 FTKOCT; $25,000 2021 OBSMAR). O-Miracle’s International Trading, Inc, B-Gary & Mary West Stables, Inc (KY), $29,700.

4—

Mr Rum Runner, c, 3, Uncaptured–Jitterbug Blues, by Pleasant Tap. O-Lanes Mark Racing Stable and Pate, Danny, B-J F Webb (FL), $14,850.

Also Ran: Graphic Detail, Sport Pepper, Skippylongstocking.

Winning Time: 1:35 (ft)

Margins: 4, 7 1/4, NK.