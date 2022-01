North American Non-Graded Stakes Results Jan. 15

CALIFORNIA CUP DERBY, SA, $192,000, 3YO, 1 1/16M, 1-15.

3—

FAST DRAW MUNNINGS, c, 3, Munnings–Zuzu’s Petals, by Bedford Falls. O-Red Baron’s Barn LLC and Rancho Temescal LLC, B-Glenn Porter (CA), T-Jeff Mullins, J-Drayden Van Dyke, $110,000.

5—

Straight Up G, c, 3, Straight Fire–Gidget Girl, by Sky Mesa. O-Jungle Racing LLC, B-Jungle Racing, LLC (CA), $38,000.

4—

Finneus, c, 3, Stay Thirsty–My Fiona, by Ghostzapper. ($200,000 ’20 FTCYRL). O-Fasihuddin, Naseer Mohammed, Lovingier, Terry C, and Navarro, Amanda, B-Terry C Lovingier (CA), $22,000.

Also Ran: Agador Spartacus, Sippin N Kissin, Highland Ghost.

Winning Time: 1:46 4/5 (ft)

Margins: NK, 3 1/4, 17.