North American Non-Graded Stakes Results Jan. 2

EDDIE LOGAN S., SA, $102,000, 3YO, 1MT, 1-2.

3—

CABO SPIRIT, c, 3, Pioneerof the Nile–Fancy Day (IRE), by Shamardal. ($575,000 2021 OBSSPR). O-Kretz Racing LLC, B-WinStar Farm, LLC (KY), T-George Papaprodromou, J-Victor Espinoza, $60,000.

4—

Maglev (IRE), c, 3, Galileo Gold (GB)–York Express (GB), by Vale of York (IRE). O-Red Baron’s Barn and Rancho Temescal LLC, B-Mr R. Ryan (IRE), $20,000.

5—

Handy Dandy, g, 3, Fury Kapcori–Golden Bucket, by Mass Media. ($29,000 2021 OBSSUM). O-Altamira Racing Stable, CYBT, Lantzman, Marc and Nentwig, Michael, B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL), $12,000.

Also Ran: Bally’s Charm, Barsabas, Derecho Dandy, Boise, C’Mon Man, Street Art.

Winning Time: 1:36 1/5 (fm)

Margins: 1 1/4, NK, 1 3/4.