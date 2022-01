North American Non-Graded Stakes Results Jan. 20

TEXAS STALLION S. (MY DANDY DIVISION), HOU, $75,000, 3YO, C/G, 5 1/2F, 1-20.

3—

PINKY RING BLING, c, 3, Too Much Bling–Formal Flyer, by Early Flyer. ($5,000 ’20 TEXSUM). O-Lone Star Racing Club, B-Ronald Ellerbee & Margaret Ellerbee (OK), T-Ronnie E. Cravens, III, J-Ernesto Valdez-Jiminez, $45,000.

5—

Grami’s Boy, g, 3, Bradester–Coyote Queen, by Early Flyer. ($6,500 ’20 TEXSUM). O-Puryear, Jeffry L and Puryear, Julie, B-Douglas Scharbauer (TX), $15,000.

4—

Bodymoor Heath, c, 3, Bradester–Swifterthantaylor, by My Golden Song. ($20,000 ’20 TEXSUM). O-Sam Sherman, B-Douglas Scharbauer (TX), $8,250.

Also Ran: Moro Code, Regal Prize.

Winning Time: 1:05 3/5 (ft)

Margins: 3 1/4, 8HF, 3/4.