North American Non-Graded Stakes Results Jan. 22

DUNCAN F. KENNER S., FG, $99,000, 4YO/UP, 5 1/2FT, 1-22.

*2—

COWAN, c, 4, Kantharos–Tempers Flair, by Smart Strike. ($185,000 ’19 KEESEP). O-Heiligbrodt, L William, Heiligbrodt, Corinne, Madaket Stables LLC and Spendthrift Farm LLC, B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc (KY), T-Steven M. Asmussen, J-Joel Rosario, $60,000.

4—

Strike Me Down, g, 7, Tapit–Strike Softly, by Smart Strike. O-Romans, Jr, Jerry and De Jesus Rios Carlos, Maria, B-Sam-Son Farm (ON), $20,000.

8—

Mr. Hustle, g, 5, Declaration of War–Ready Ready Ready, by More Than Ready. ($60,000 ’17 KEENOV; $235,000 ’18 KEESEP). O-Sea, Nathan and Milliner, Mark, B-V Gail Ray (KY), $10,000.

Also Ran: Classy John, Manny Wah, Frosted Grace, Sir Alfred James, Just Might.

Winning Time: 1:03 2/5 (gd)

Margins: 2HF, NK, 1.

Odds: 4.30, 32.30, 35.90.