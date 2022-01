North American Non-Graded Stakes Results Jan. 7

ORLEANS S., DED, $75,000, 4YO/UP, F/M, 5F, 1-7.

8—

CILLA, f, 4, California Chrome–Sittin At the Bar, by Into Mischief. O-P Dale Ladner, B-Brett A Brinkman & P Dale Ladner (LA), T-Brett A. Brinkman, J-Thomas L. Pompell, $45,000.

5—

Icy Charlie, m, 5, My Pal Charlie–Lady Lyra Lee, by Academy Award. O-Elite Thoroughbred Racing LLC, B-Michele Rodriguez (LA), $14,250.

9—

Onerollofthedice, f, 4, Dialed In–Ramblin Rosie, by Roar. ($30,000 ’19 FTKJUL). O-Wayne T Davis, B-Morris B Floyd & Gary Layman (KY), $7,500.

Also Ran: Kela’s Turn, Misty Day, Ima Discreet Lady, Broke Financing, Shellby, Miss Pat’s Girl.

Winning Time: :58 2/5 (ft)

Margins: 2 3/4, HF, 5 1/4.