North American Allowance Results Feb. 10

LRL, 8TH, AOC, $67,392, 4YO/UP, F/M, 6F, 2-10.

PROPER ATTIRE, f, 4, Imagining–Inspired Say Eye, by Two Punch. ($1,000 ’18 FTMDEC; $26,000 ’19 FTMYRL). O-Jagger Inc, B-Dr & Mrs Thomas Bowman (MD), T-Jamie Ness, J-Jaime Rodriguez, $43,056.

Hope Has a Name, f, 4, Dialed In–Beware of the Bop, by Bop. ($24,000 ’18 FTMDEC). O-Chanceland Farm and Harrison, Wayne A, B-James Sumter Carter (KY), $12,480.

Daria’s Angel, m, 8, Gemologist–R Charlie’s Angel, by Indian Charlie. ($45,000 ’15 KEESEP). O-Bell Gable Stable LLC, B-Hargus and Sandra Sexton & Silver Fe Farm, LLC (KY), $6,240.