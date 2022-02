North American Allowance Results Feb. 13

FG, 5TH, AOC, $48,000, 4YO/UP, F/M, A5 1/2FT, 2-13.

8—

EMRO, f, 4, Point of Entry–Grand Finesse, by Grand Slam. ($45,000 ’18 KEENOV; $130,000 ’19 FTKJUL). O-Kueber Racing, LLC, B-Glen Oak Farm & Two stamps stables (KY), T-Brad H. Cox, J-Colby J. Hernandez, $28,800.

5—

Inajiffy, f, 4, Street Boss–Burg Berg, by Johannesburg. O-Snyder, Richard, Snyder, Connie, Setzer, Brett and Setzer, Billie Jo, B-Cove Springs Farm LLC (KY), $9,600.

1—

Ready for Change, m, 5, More Than Ready–Single Solution, by Flatter. O-Lothenbach Stables, Inc (Bob Lothenbach), B-Lothenbach Stables Inc (KY), $5,280.