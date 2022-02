North American Allowance Results Feb. 14

MVR, 5TH, ALW, $33,700, 3YO/UP, 6F, 2-14.

7—

DUKE OF DARKNESS, g, 4, Northern Afleet–Dark Darling, by Ready’s Image. O-Dare To Dream Stable LLC (Michael Faber), B-John Rankin (OH), T-Danny Werre, J-Sonny Leon, $20,220.

6—

Rumble Strip Ron, c, 3, Klimt–Feisty Tomboy, by Unbridled’s Song. ($45,000 ’20 KEESEP; $50,000 2021 OBSMAR). O-Ron Paolucci Racing, LLC, B-Pick View LLC, Paul W Schaffer &William D Pickerrell (OH), $6,740.

2—

Gone in a Flash, g, 3, Flashback–Beija Fleur, by Quaker Ridge. O-Marion F Gorham, B-Robert M Gorham (OH), $3,370.