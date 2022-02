North American Allowance Results Feb. 17

HOU, 5TH, ALW, $40,000, 4YO/UP, 5F, 2-17.

10—

ROSIE’S OUTLAW, g, 4, Maimonides–Rosie Chatain, by Chatain. O-End Zone Athletics, Inc, B-Ken J Graham (OK), T-Karl Broberg, J-Ry Eikleberry, $23,940.

5—

He’s a Bomb, c, 4, Hit It a Bomb–Cowgirl N Up, by My Golden Song. ($9,000 ’19 TEXAUG). O-L and G Racing Stables, B-Caroline Dodwell (OK), $7,980.

7—

Belews Gold, g, 5, Goldencents–Sinister Tale, by Tale of the Cat. ($200,000 ’18 KEESEP). O-Tony Phillips, B-Albert G Bell & Joyce E Bell (KY), $4,389.