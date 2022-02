North American Allowance Results Feb. 18

MVR, 2ND, ALW, $35,100, 3YO/UP, 6F, 2-18.

1—

KITTENS ADAIR, g, 6, William’s Kitten–Adair to Be a Diva, by Adair Star. O-James Egbert, B-Joni LH O’Connor (OH), T-James Egbert, J-Erik Barbaran, $21,060.

2—

Accurate, c, 4, Trappe Shot–Turbulent, by Bandini. O-Susan D Yoder, B-Karl O Green (OH), $7,020.

5—

Kissinger, g, 4, Tapiture–Kissy Suzuki, by Summer Bird. O-Kromer, Gail and Heyman, Eric J, B-Gail Kromer & Eric Heyman (OH), $3,510.