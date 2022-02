North American Allowance Results Feb. 20

FG, 8TH, AOC, $47,000, 4YO/UP, A5 1/2FT, 2-20.

7—

LOOKIN FOR LOKI, g, 4, Into Mischief–Bella Dorato, by Goldminers Gold. ($15,000 ’19 FTKOCT). O-Jackie Rojas, B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY), T-Chris A. Hartman, J-Mitchell Murrill, $28,200.

5—

On Your Mark, g, 5, Mark Valeski–Keep the Source, by Brother Derek. ($25,000 ’18 KEESEP). O-Andriot, Steve, Vanovich, Steve and Cain, Brad, B-Brereton C Jones (KY), $9,400.

8—

Biarritz, g, 5, Flatter–Rio Carnival, by Storm Cat. O-Black Oak Farm and Parenza Farms LLC, B-Juddmonte Farms Inc (KY), $5,170.