North American Allowance Results Feb. 21

|LRL, 5TH, ALW, $70,848, 4YO/UP, 5 1/2F, 2-21.
|1—
|GOING TO THE LEAD, g, 6, Redeemed–Lead Time, by Gilded Time. O-Vince Campanella, B-Shellaine Brown & Susan Baldrige (MD), T-Damon R. Dilodovico, J-Horacio Karamanos, $39,744.
|2—
|Treasure Tradition, g, 4, Great Notion–Aunt Elaine, by Charismatic. ($120,000 ’19 FTMYRL). O-Hillwood Stable LLC, B-Morgan’s Ford Farm (MD), $13,248.
|4—
|Swing West, g, 5, Tonalist–West Coast Swing, by Gone West. ($35,000 ’18 KEESEP; $30,000 2019 FTFMAR). O-Mohan Stable, Inc, B-R S Evans (KY), $5,760.
|Winning Time: 1:03 3/5 (ft)
|LRL, 8TH, AOC, $70,824, 4YO/UP, 6F, 2-21.
|5—
|KARAN’S NOTION, g, 5, Great Notion–Susan Karan, by Waquoit. O-Nancy B Heil, B-Nancy B Heil (MD), T-Nancy B. Heil, J-Bryson L. Butterfly, $43,056.
|1—
|Ghost Game, g, 5, Ghostzapper–Indian Princess, by Indian Charlie. ($325,000 ’18 KEESEP). O-William S Meister, B-Mercedes Stables LLC (KY), $12,480.
|2—
|All Threes, g, 4, Great Notion–After All, by Olmodavor. ($57,000 ’19 FTMYRL). O-Kathleen Willier, B-Walter Vieser (MD), $7,176.
|Winning Time: 1:11 2/5 (ft)
|LRL, 6TH, AOC, $69,264, 4YO/UP, F/M, 1M, 2-21.
|3—
|HYBRID ECLIPSE, f, 4, Paynter–Super Plan, by Valid Wager. ($37,000 2020 FTMTYO). O-Grey Fox Stable, B-Alex Venneri Racing, LLC (KY), T-Linda Rice, J-Horacio Karamanos, $37,440.
|5—
|Sweet Home Dixie, m, 6, Done Talking–Overdue Slew, by Slew City Slew. O-Franklin G Smith, Sr, B-Franklin G Smith Sr (SC), $12,480.
|7—
|Daria’s Angel, m, 8, Gemologist–R Charlie’s Angel, by Indian Charlie. ($45,000 ’15 KEESEP). O-Bell Gable Stable LLC, B-Hargus and Sandra Sexton & Silver Fern Farm, LLC (KY), $6,240.
|Winning Time: 1:39 4/5 (ft)
|LRL, 7TH, AOC, $58,752, 3YO, 6F, 2-21.
|2—
|COASTAL MISSION, g, 3, Great Notion–Smart Crowd, by Crowd Pleaser. O-Coleswood Farm, Inc, B-Coleswood Farm, Inc (WV), T-Jeff C. Runco, J-Arnaldo Bocachica, $34,560.
|6—
|Al Loves Josie, g, 3, Holy Boss–Pick Your Pleasure, by Lemon Drop Kid. ($8,000 ’20 FTMYRL). O-C J I Phoenix Group and No Guts No Glory Farm, B-Anchor & Hope Farm Inc (MD), $13,248.
|7—
|Uncaptured Spirit, c, 3, Uncaptured–Spirited Storm, by Stormy Atlantic. O-Tag Stables LLC, B-TAG Stables (FL), $5,760.
|Winning Time: 1:11 (ft)
|FG, 3RD, AOC, $55,000, 4YO/UP, 6F, 2-21.
|5—
|LONG WEEKEND, h, 5, Majesticperfection–Liza Too, by Olmodavor. ($225,000 2019 OBSAPR). O-BCWT Ltd, B-Woodford Thoroughbreds (KY), T-Thomas M. Amoss, J-Rene Diaz, $33,000.
|1—
|Manny Wah, h, 6, Will Take Charge–Battlefield Angel, by Proud Citizen. ($175,000 ’17 FTKJUL). O-Susan Moulton, B-Martha Jane Mulholland & Modo Tesio Equine, LLC (KY), $11,000.
|2—
|Went West, h, 5, Union Rags–Spectacular Sky, by Sky Mesa. ($195,000 ’18 FTKOCT; $125,000 ’18 KEEJAN). O-Louie J Roussel III, B-Chappell Alpine Farm (KY), $6,050.
|Winning Time: 1:08 4/5 (ft)
|FG, 7TH, AOC, $53,000, 4YO/UP, F/M, 6F, 2-21.
|3—
|OSCARETTE, f, 4, Firing Line–Ever Nice (ARG), by Mutakddim. ($50,000 ’19 FTKJUL; $210,000 2020 OBSSPR). O-Wilson, David and Wilson, Holly, B-Clearsky Farms (KY), T-Steven M. Asmussen, J-James Graham, $31,800.
|9—
|Ain’t She Dahrlin, f, 4, Daaher–Ain’t No Saint, by Northern Afleet. O-Rogers, James and Robinson, Michael, B-Brady Tauber & Steve Gordon (KY), $10,600.
|2—
|Aunt Joie, f, 4, Jersey Town–Gold Club, by Majestic Warrior. ($11,000 ’19 FTKOCT). O-Mark Glover, B-Brandywine Farm & Jim & PamRobinson (KY), $5,830.
|Winning Time: 1:10 2/5 (ft)
|FG, 6TH, AOC, $49,000, 4YO/UP, A5 1/2FT, 2-21.
|2—
|X CLOWN, g, 5, Jimmy Creed–Evening Muse, by Invasor (ARG). ($62,000 ’18 ESLYRL). O-Set-Hut LLC, B-Michael Villar & Cynthia Villar (LA), T-Jerry Delhomme, J-James Graham, $29,400.
|6—
|Classy John, g, 6, Songandaprayer–Kitty’s Got Class, by Old Forester. ($12,000 2018 ESLTYO). O-Valene Farms LLC, B-Tom Curtis & Wayne Simpson (LA), $9,800.
|5—
|Jake the Band Man, g, 8, Greeley’s Galaxy–Jeb’s Secret, by Jeblar. O-Jonah Fuselier, B-Don Goss (LA), $5,390.
|Winning Time: 1:05 4/5 (fm)
|PRX, 10TH, AOC, $46,250, 4YO/UP, 1M 70Y, 2-21.
|3—
|COBBLE ROAD, c, 4, Verrazano–Stoneway, by Storm Boot. ($9,000 ’18 FTMDEC; $16,000 ’19 FTMYRL). O-Club Risque Stable and Quick, Gregory K, B-S Bruce Smart Jr (MD), T-Randy Allen, J-Edwin Rivera, $27,600.
|1—
|Roan Mountain, g, 5, First Dude–Silver Lining, by Runaway Groom. O-Mark Schwartz, B-Donald R Dizney, LLC (FL), $9,200.
|4—
|Celtic Treasure, g, 6, Treasure Beach (GB)–Irish Orchid, by With Distinction. O-Kernan, Jr, Morris E and Jagger Inc, B-Irish Eyes Stable LLC (FL), $5,060.
|Winning Time: 1:43 2/5 (ft)
|PRX, 1ST, AOC, $43,848, 4YO/UP, 7F, 2-21.
|6—
|BAAFEED, c, 4, Union Rags–Zondaq, by Bernardini. ($390,000 ’19 KEEJAN; $750,000 ’19 KEESEP). O-Richard Malouf, B-Kinnickinnic Stables (KY), T-Scott A. Lake, J-Frankie Pennington, $25,200.
|4—
|Black Light, h, 6, Tizway–Twilight Valley, by Forest Camp. ($19,000 ’17 FTKFEB). O-Trin-Brook Stables, Inc, B-Susan L Anderson (OH), $8,400.
|3—
|Northern Express, g, 4, Bullsbay–A Wing and a Song, by First Defence. O-Cecilia Evans, B-UM Holdings Ltd (PA), $6,468.
|Winning Time: 1:25 4/5 (ft)
|MVR, 5TH, ALW, $25,900, 3YO/UP, 5 1/2F, 2-21.
|3—
|DIAMONDS ENJOY, g, 5, Kitten’s Joy–Diamonds for Dixie, by Dixie Union. O-Khadeem Galloway, B-Inversiones Ongolmo De La Florida (KY), T-Khadeem Galloway, J-Angel I. Diaz, $15,540.
|2—
|So Dialed In, g, 4, Dialed In–So Fancy, by Tapit. O-Danielle Agnello, B-Robert V LaPenta (KY), $5,180.
|10—
|Starship Taxi, g, 7, Desert Party–Starship Playgirl, by Successful Appeal. O-Jay P Bernardini, B-Mustang Farms, Inc (NY), $2,590.
|Winning Time: 1:04 4/5 (ft)
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