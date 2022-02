North American Allowance Results Feb. 24

AQU, 6TH, ALW, $72,000, 4YO/UP, 1M, 2-24.

6—

DR ARDITO, g, 4, Liam’s Map–Delightfully So, by Indian Charlie. ($95,000 ’19 FTNAUG). O-Michael Dubb and Michael J Caruso, B-Fred W Hertrich lll & John D Fielding (NY), T-Chad C. Brown, J-Manuel Franco, $39,600.

7—

Forty Two Ace, c, 4, Goldencents–Cinderella’s Wish, by Speightstown. ($25,000 ’18 FTNOCT; $50,000 2020 FTMTYO). O-Charlton Baker, B-Spruce Lane, McMahon of Saratoga,Manlius Stable, Copper Beech & Jim Ward (NY), $14,400.

2—

Son of an Ex, g, 4, Effinex–Shades of Grace, by Seeking the Gold. O-Ramesh Racing Stables LLC, B-Russell Cohen & Harry L Landry (NY), $8,640.