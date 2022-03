North American Allowance Results Feb. 28

FG, 7TH, AOC, $53,000, 4YO/UP, 1 1/16M, 2-28.

6—

KOUFAX, g, 4, Conveyance–Kitty’s Pearl, by Bellamy Road. ($8,000 ’19 FTKOCT). O-Andriot, Steve and Tagg Team Racing, B-Buck Pond Farm, Inc & Rob Auerbach (KY), T-Gregory D. Foley, J-Brian Joseph Hernandez, Jr., $31,800.

2—

Crump, c, 4, Into Mischief–Flashing, by A.P. Indy. O-Godolphin, LLC, B-Godolphin (KY), $10,600.

1—

Koolhaus, c, 4, Nyquist–Holy Place, by Pulpit. ($600,000 ’18 KEENOV). O-OXO Equine LLC, B-Tony Holmes & Dr & Mrs Walter Zent (KY), $5,830.