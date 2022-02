North American Allowance Results Feb. 4

GP, 9TH, AOC, $54,000, 3YO, 1M, 2-4.

2—

IN DUE TIME, c, 3, Not This Time–Sweet Sweet Annie, by Curlin. ($9,500 ’19 KEENOV; $35,000 ’20 KEESEP; $95,000 2021 OBSSPR). O-Edge Racing, B-Gary & Mary West Stables, Inc (KY), T-Kelly J. Breen, J-Paco Lopez, $32,400.

3—

American Icon, c, 3, Gun Runner–Sky America, by Sky Mesa. ($400,000 ’20 FTYRLS). O-WinStar Farm LLC and Siena Farm LLC, B-Elm Tree Farm, LLC, Curt Leake, TimeWill Tell, LLC & Warren Harang (KY), $11,340.

6—

Iron Works, c, 3, Distorted Humor–Silverpocketsfull, by Indian Charlie. ($170,000 ’20 FTYRLS; $550,000 2021 OBSSPR). O-My Racehorse CA, LLC and Spendthrift Farm LLC, B-Sierra Farm (KY), $5,400.